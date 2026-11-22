Un motociclista murió luego de que se registrara un percance sobre el cruce de la calle Aztlán y Solidaridad, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.El hecho generó la movilización de elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona lesionada.

Autoridades localizaron al motociclista sobre el camellón ubicado debajo de la línea del Metro de Monterrey. Luego de realizarle una valoración médica se informó que ya no contaba con signos vitales. Los elementos de de seguridad también encontraron el casco de la víctima a unos metros de este punto.

Elementos de investigación informaron que este accidente habría ocurrido durante el presunto robo de la motocicleta en la que la víctima viajaba, por lo que las autoridades comenzaron con las investigaciones para esclarecer este hecho.

Hasta el momento no se ha determinado si el motociclista fallecdio era el propietario del vehículo ligero o si habría sido víctima del robo. Será durante los próximos días cuando se revelen más detalles y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades informaron que en ese punto fueron detenidos dos hombres de entre 35 y 40 años de edad. Ambos permanecieron bajo el resguardo de elementos de Fuerza Civil, mientras se investiga la posible participación de cada uno en el robo del vehículo ligero y en los hechos que terminaron con la muerte del motociclista.