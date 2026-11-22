Este domingo, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, aseguró que “las fronteras abiertas destruyen naciones”.

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que su país estuvo a punto de ser una de esras naciones (destruidas) hasta que él llegó para evitarlo.

"¡Las fronteras abiertas destruyen naciones! ¡Estados Unidos estuvo a punto de ser una de ellas hasta que llegué yo!".

Cabe recordar que ayer, Trump confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido.

"Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", dijo el mandatario en declaraciones al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar "un enfoque positivo", y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como "engaños".

"Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar", señaló.

Sin embargo, no aclaró cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

Con información de N+