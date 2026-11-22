Este domingo, 22 de noviembre de 2026, es el partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputará en el estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). Te decimos qué calles estarán cerradas y las alternativas viales para llegar al estadio.

Cabe destacar que el encuentro comenzará las 19:00 horas, por lo que las autoridades capitalinas implementarán acciones de vigilancia, control de accesos, prevención de delitos y regulación del tránsito en las inmediaciones del recinto deportivo, ubicado en la zona de Santa Úrsula Coapa.

La Secretaría de seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda anticipar la salida de los aficionados que asistirán al estadio para evitar retrasos, así como planear la ruta, además de:

Usa las alternativas viales: Sigue las rutas recomendadas para evitar congestionamientos.

Respeta las indicaciones: Atiende las instrucciones del personal de Tránsito y seguridad.

Utiliza transporte público: Viaja en Metro, Metrobús o RTP para reducir tráfico y estacionamientos.

Conduce con responsabilidad: Usa el cinturón, evita distractores y no consumas alcohol.

Alternativas Viales para Llegar al Estadio para el partido 49ers vs Vikings

La SSC implementará un dispositivo de seguridad con 2 mil 98 policías, quienes contarán con el apoyo de 200 vehículos oficiales, 40 motocicletas, tres camiones, nueve grúas, tres drones y dos antidrones.

Además, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuarán acciones para facilitar el desplazamiento de peatones y automovilistas, también regularán el estacionamiento en las vialidades de acceso al recinto, antes, durante y después del partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Hasta ahora no se han dado a conocer el listado oficial de calles cerradas, sin embargo, la SSC dio algunas alternativas viales para los traslados de aficionados que se trasladarán al estadio para disfrutar del partido 49ers vs Vikings, esta son:

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico.

Boulevard Gran Sur.

Santa Úrsula.

Santo Tomás.

Con información de N+

Rar