Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 21 de Noviembre de 2026
Anticipa tus recorridos, especialmente si tienes previsto circular por alguna de las vías con problemas de tránsito
Anticipa tus recorridos, especialmente si tienes previsto circular por alguna de las vías con problemas de tránsito
Si tienes previsto viajar por carretera este sábado 21 de noviembre de 2026, toma precauciones, ya que algunas vías de México presentan afectaciones por accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y congestión vehicular.
Estas incidencias pueden provocar retrasos en los traslados, por lo que se recomienda revisar las condiciones de circulación antes de salir. Las marchas y movilizaciones previstas en distintos puntos del país también podrían complicar el tránsito.
La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen información sobre las condiciones de circulación en autopistas y carreteras, así como avisos de accidentes y trabajos que afectan el paso de vehículos.
Para evitar contratiempos, consulta las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publican reportes sobre incidentes viales, cierres y afectaciones.
También considera tiempo adicional para llegar a tu destino y anticipa tus recorridos, especialmente si tienes previsto circular por alguna de las vías con problemas de tránsito.
Carreteras Bloqueadas en México Hoy Sábado
14:37 horas. En Sonora se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km. 237+500, de la carretera Cd. Obregón-Hermosillo, con dirección a Hermosillo, Son. Atienda indicación vial.
14:36 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas - Hermosillo, km 237, dirección Hermosillo. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
14:32 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 29, dirección Ensenada. El accidente ha sido atendido.
14:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 29, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). Maneja con precaución.
13:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. El accidente ha sido atendido.
13:54 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección La Tinaja, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.
01:45 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
13:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 93. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.
13:18 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.
12:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente.
10:21 horas. En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 026+000, de la carretera Linares-Entronque San Roberto con dirección Linares.
10:19 horas. En Guerrero se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 045+900, de la carretera Iguala-Cuernavaca con dirección a Iguala de la Independencia, Gro. Atienda indicación vial.
10:10 horas. En Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 013+500, de la carretera Cd. Victoria-Matamoros con direcciónSan Fernando, Tamaulipas. Atienda indicación vial.
10:09 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por maniobras de arrastre tras accidente cerca del Km 245+248, de la carretera Córdoba-Puebla con dirección a Puebla. Atienda indicación vial.
10:07 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 91, dirección Colima. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre camionetas).
La afectación se encuentra en la gasa de salida a la carretera libre. Maneja con precaución.
09:58 horas. En Michoacán se registra cierre total de circulación tras vehículo incendiado cerca del Km 089+800, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (Directo) con dirección Uruapan, Mich. Atienda indicación vial.
09:57 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones.
09:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.
08:56 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Magdalena - Nogales, km 202, dirección Magdalena. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.
08:43 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.
08:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.
08:37 horas. En San Luis Potosí se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 055+500, de la carretera Zacatecas-San Luis Potosí dirección Cándido Navarro. Atienda indicación vial.
8:36 horas. En Morelia se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 228+000, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo dirección Guadalajara. Atienda indicación vial.
08:14 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17, dirección Nuevo Teapa. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
08:13 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 195, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
07:26 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.
06:31 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 65, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
06:12 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 65, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.
06:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.
05:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.