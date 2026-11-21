Si tienes previsto viajar por carretera este sábado 21 de noviembre de 2026, toma precauciones, ya que algunas vías de México presentan afectaciones por accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y congestión vehicular.

Estas incidencias pueden provocar retrasos en los traslados, por lo que se recomienda revisar las condiciones de circulación antes de salir. Las marchas y movilizaciones previstas en distintos puntos del país también podrían complicar el tránsito.

La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen información sobre las condiciones de circulación en autopistas y carreteras, así como avisos de accidentes y trabajos que afectan el paso de vehículos.

Para evitar contratiempos, consulta las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publican reportes sobre incidentes viales, cierres y afectaciones.

También considera tiempo adicional para llegar a tu destino y anticipa tus recorridos, especialmente si tienes previsto circular por alguna de las vías con problemas de tránsito.

Carreteras Bloqueadas en México Hoy Sábado

14:37 horas. En Sonora se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km. 237+500, de la carretera Cd. Obregón-Hermosillo, con dirección a Hermosillo, Son. Atienda indicación vial.

14:36 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas - Hermosillo, km 237, dirección Hermosillo. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

14:32 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 29, dirección Ensenada. El accidente ha sido atendido.

14:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 29, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). Maneja con precaución.

13:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. El accidente ha sido atendido.

13:54 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección La Tinaja, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

01:45 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

13:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 93. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

13:18 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

12:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente.

10:21 horas. En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 026+000, de la carretera Linares-Entronque San Roberto con dirección Linares.

10:19 horas. En Guerrero se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 045+900, de la carretera Iguala-Cuernavaca con dirección a Iguala de la Independencia, Gro. Atienda indicación vial.

10:10 horas. En Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 013+500, de la carretera Cd. Victoria-Matamoros con direcciónSan Fernando, Tamaulipas. Atienda indicación vial.

10:09 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por maniobras de arrastre tras accidente cerca del Km 245+248, de la carretera Córdoba-Puebla con dirección a Puebla. Atienda indicación vial.

10:07 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 91, dirección Colima. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre camionetas).

La afectación se encuentra en la gasa de salida a la carretera libre. Maneja con precaución.

09:58 horas. En Michoacán se registra cierre total de circulación tras vehículo incendiado cerca del Km 089+800, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (Directo) con dirección Uruapan, Mich. Atienda indicación vial.

09:57 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones.

09:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

08:56 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Magdalena - Nogales, km 202, dirección Magdalena. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.

08:43 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.

08:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.

08:37 horas. En San Luis Potosí se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 055+500, de la carretera Zacatecas-San Luis Potosí dirección Cándido Navarro. Atienda indicación vial.

8:36 horas. En Morelia se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 228+000, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo dirección Guadalajara. Atienda indicación vial.

08:14 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17, dirección Nuevo Teapa. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:13 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 195, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:26 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 164, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

06:31 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 65, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:12 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 65, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

06:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.

05:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos, por atención de incidente.