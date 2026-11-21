Una serie de accidentes sumada a obras provocó intensa carga vehicular durante más de cuatro horas en la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos, la tarde de este viernes.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó desde las 15:00 horas sobre la intensa carga vehicular en ambos sentidos de la autopista. Pasadas las 20:00 horas, el caos seguía.

Lo anterior, explicó, debido a la afluencia de vehículos que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan.

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"Se recomienda a la ciudadanía prever tiempos de traslado y considerar vías alternas para realizar su recorrido", recomendó Capufe a los automovilistas.

Derivado de estas afectaciones, la línea de autobuses de ETN suspendió temporalmente sus salidas desde Tepotzotlán.

"La medida se debe a afectaciones viales considerables en las inmediaciones del municipio y en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 42.5, ocasionadas por terceros", informó la línea de autobuses en un comunicado.

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De forma paralela, la empresa de transporte de carga Grupo Castrores informó que, derivado de la alta concentración de vehículos de carga y las condiciones de circulación registradas, particularmente en el tramo Cuautitlán Izcalli-Tepotzotlán, sus servicios presentan intermitencias.

Tanto en el kilómetro 160 como en el 171 se registraron dos accidentes viales esta tarde, según registros de Caminos y Puentes Federales.

AMP