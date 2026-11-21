Suman Más de 5 Horas de Caos en la México-Querétaro Provocado por Accidentes y Obras
Transportistas de carga y autobuses de pasajeros suspenden servicio de forma temporal ante el caos vial
Transportistas de carga y autobuses de pasajeros suspenden servicio de forma temporal ante el caos vial
Una serie de accidentes sumada a obras provocó intensa carga vehicular durante más de cuatro horas en la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos, la tarde de este viernes.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó desde las 15:00 horas sobre la intensa carga vehicular en ambos sentidos de la autopista. Pasadas las 20:00 horas, el caos seguía.
Lo anterior, explicó, debido a la afluencia de vehículos que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan.
"Se recomienda a la ciudadanía prever tiempos de traslado y considerar vías alternas para realizar su recorrido", recomendó Capufe a los automovilistas.
Derivado de estas afectaciones, la línea de autobuses de ETN suspendió temporalmente sus salidas desde Tepotzotlán.
"La medida se debe a afectaciones viales considerables en las inmediaciones del municipio y en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 42.5, ocasionadas por terceros", informó la línea de autobuses en un comunicado.
De forma paralela, la empresa de transporte de carga Grupo Castrores informó que, derivado de la alta concentración de vehículos de carga y las condiciones de circulación registradas, particularmente en el tramo Cuautitlán Izcalli-Tepotzotlán, sus servicios presentan intermitencias.
Tanto en el kilómetro 160 como en el 171 se registraron dos accidentes viales esta tarde, según registros de Caminos y Puentes Federales.
AMP