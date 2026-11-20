El Gremio Gasero Nacional advirtió que se irán a paro nacional los gaseros debido a que quieren exponer diferentes situaciones "preocupantes" por las que enfrentan y piden ayuda a las autoridades.

Los trabajadores gaseros advirtieron que llevarán a cabo protestas por la disminución del margen operativo con la finalidad de laborar de manera segura a nivel local, estatal y federal.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores gaseros que van a paro nacional?

Los inconformes refieren que "resienten una sobrerregulación" por parte de las autoridades, lo que deriva en problemas entre costos y utilidades. Además, señalan que "no es posible cumplir con todas y cada una de las disposiciones"

"Todo esto nos ha llevado a un estado de insolvencia que nos permita salir con los gastos mínimos, aunado a las nuevas normativas implementadas en estos últimos meses", afirmaron.

Otro de los motivos para el paro nacional de gaseros, está relacionado con la falta de presupuesto para mantener en adecuadas condiciones los autotanques, así como el retraso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con los datos y trámites actualizados.

"Somos víctimas de extorsión por parte de las autoridades desde el ámbito federal, estatal y municipal, quienes buscan cualquier pretexto para detenernos y hacer un abuso excesivo de la fuerza, a pesar de no contar con las facultades", puntualizaron.

¿Cuándo y cómo será el paro nacional de gaseros 2026?

Los gaseros afirmaron que están sometidos a gatos que los están "ahogando y dejando en completo estado de inoperancia". En ese sentido, el Gremio Gasero Nacional, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que de una pronta respuesta a sus necesidades.

En caso de que no se atienda ese llamado a las autoridades, los gaseros se irán a paro nacional. Esto derivaría en afectaciones a la población, ya que ellos representan el 80% de la distribución de Gas LP, a través de autotanques y camiones portátileros.

"Estaremos en la imperiosa e inevitable necesidad de manifestarnos", afirmaron.

El paro nacional de gaseros está contemplado para llevarse a cabo en los próximos días, aunque no precisaron la fecha exacta, pero anticiparon que se se llevará a cabo en la Zona Metropolitana, es decir, puntos de la:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (Edomex)

Hidalgo

Puebla

Morelos

Querétaro

Tlaxcala

Así como en otros estados del país, pero no precisaron cuáles serían. Tampoco definieron si al paro nacional de gaseros se unirán trabajadores de otros gremios y si bloquearán puntos carreteros.

"Queremos a toda costa evitar esta afectación a la sociedad usuaria y confiamos en la pronta respuesta e intervención de las autoridades", enfatizaron.

EPP