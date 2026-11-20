Ivonne, residente de la calle Bellota en Mexicali, informó que la Fiscalía General del Estado ya estableció contacto con ella, luego de que expusiera las amenazas y hostigamientos que presuntamente ha sufrido por parte de un hombre que en varias ocasiones la habría intimidado con un arma blanca.

La mujer señaló que anteriormente había presentado denuncias ante la Fiscalía, pero aseguró que no había recibido seguimiento a su caso. Tras hacer pública la situación, fue convocada a una reunión con agentes de la institución, quienes le solicitaron los videos relacionados con los presuntos hostigamientos.

Se espera que con la integración de este material probatorio, contribuya a fortalecer la carpeta de investigación y permita avanzar en medidas que brinden mayor protección a la denunciante.

JMR