La Feria Ganadera de Sinaloa 2026 contará con perímetro de exclusión aérea para drones y un sistema militar de inhibición, como parte del dispositivo de seguridad implementado en Culiacán ante el contexto de violencia que enfrenta el estado.

La restricción abarcará un radio de tres kilómetros alrededor del recinto ferial. La Secretaría de Seguridad Pública informó que personal militar estará a cargo de los equipos antidrones y que quienes pretendan utilizar estos dispositivos con fines recreativos o profesionales, deberán notificarlo previamente a las autoridades militares.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que las estrategias de seguridad responden a las circunstancias que se han vivido en la entidad.

El operativo comenzó antes de la inauguración de la feria, programada para la tarde de este viernes 20 de noviembre. El despliegue contempla 6 mil 470 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, además de cinco aeronaves de la Fuerza Aérea y equipos especializados para detectar e inhibir drones.

La mandataria también destacó la importancia de que la Feria Ganadera continúe como un espacio de diversión y convivencia familiar, por lo que señaló que el gobierno participa en las acciones de apoyo a la asociación ganadera.

APG