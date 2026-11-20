El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ya fue entrevistado por las autoridades como parte de la investigación relacionada con su presunta privación de la libertad, informó el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.

El caso se relaciona con los hechos ocurridos cuando el presidente municipal fue interceptado por hombres armados mientras viajaba con integrantes de su familia. Posteriormente, fue localizado con vida, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando Almaraz Maldonado se dirigía hacia Real de Catorce, San Luis Potosí, acompañado de familiares y otras personas. Durante el trayecto, un grupo de hombres armados interceptó los vehículos en los que viajaban y privó de la libertad al alcalde y a algunos de sus acompañantes

El 8 de noviembre, el presidente municipal fue localizado con vida en un punto carretero cercano a Saltillo, Coahuila. Su aparición movilizó a autoridades de distintas entidades y generó versiones diferentes sobre las circunstancias en las que logró recuperar su libertad.

Por su parte, Govea Orozco explicó que la Fiscalía de Tamaulipas ha realizado diversos actos de investigación en territorio estatal para colaborar con la integración de la carpeta, en coordinación con las fiscalías de San Luis Potosí y Zacatecas.

El fiscal señaló que las indagatorias continúan con la participación de distintas instancias para esclarecer las circunstancias de la privación de la libertad y determinar cómo ocurrieron los hechos.