A través de redes sociales se difundió una imagen de un recado en el que se amenazaba con realizar un atentado contra estudiantes y personal de una universidad de la Región Laguna, lo que generó preocupación entre la comunidad educativa y motivó la intervención de las autoridades de seguridad.

El director de Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Alfredo Flores Originales, confirmó que recibió el reporte sobre esta situación, por lo que se contempló y agendó una visita de elementos de la DSPM al plantel durante este viernes, 20 de noviembre, con la finalidad de atender el reporte y mantener presencia en las instalaciones.

A pesar de que las clases se desarrollaron de manera normal este 20 de noviembre, sí se pudo observar una baja asistencia de alumnos en la universidad, luego de que se diera a conocer la amenaza a través de las plataformas digitales.

Afortunadamente, todo quedó en una amenaza, mientras que las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y dar con el autor del recado que fue difundido en redes sociales.