Un gato se convirtió en el héroe de una miscelánea en la Colonia San Ramón, en la ciudad de Puebla, al intervenir cuando un sujeto presuntamente intentaba asaltar el establecimiento.

El momento quedó registrado por cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo el individuo se aproxima al mostrador amagando con llevar un arma.

El felino de nombre Misifú reaccionó lanzando zarpazos directamente contra el presunto ladrón, quien retrocede ante la sorpresiva defensa y termina por salir del negocio sin conseguir su objetivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre, alrededor de las 19:40 horas, en un establecimiento ubicado en la calle Bugambilias, en la primera sección de San Ramón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Gato Impidió el Asalto de Una Miscelánea en la Ciudad de Puebla

El video comenzó a circular en redes sociales y ha provocado reacciones por la inesperada intervención del gato, que terminó por convertirse en el protagonista de este intento de asalto.

Curiosamente el felino llegó a la familia por un acto de cariño. N+ Puebla platicó con la familia y la señora Lidia narró lo ocurrido.

Fue el pasado martes que el sujeto llegó a su tienda para asaltarlas. La hija de Lidia mostró valor al ponerle enfrente al animalito que a decir de ellas mismas, presintió que intentaba hacerles daño y las defendió.

El delincuente había preguntado por unas aspirinas y regresó amagando con sacar un arma, pero el ataque de Misifú habría ahuyentado al delincuente quien decidió retirarse.

Probablemente la mascota no es consciente de lo que pudo evitar, pero se convirtió en un héroe para esta familia.

Con información de N+

JAPR