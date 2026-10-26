Suspenden Adopciones de Perros y Gatos por Temporada de Día de Muertos en Puebla

Organizaciones protectoras de animales pidieron reforzar la seguridad en el Panteón Municipal de Puebla ante posibles casos de maltrato, envenenamiento y sustracción de gatos negros y blancos durante la temporada de Día de Muertos 2026.

La Fundación Patitas Enloda­das A.C. solicitó al ayuntamiento colocar protecciones en la barda de la calle 17 Sur e instalar cámaras en los accesos de la 35 Poniente, ante el ingreso de personas que brincan el muro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La 'Mamá Gata' del Panteón Municipal Cuida a Más de 30 Michis

Como medida preventiva, el Gobierno Municipal dio a conocer que se suspendió temporalmente las adopciones de perros y gatos a terceros. La Dirección de Protección Animal busca prevenir que estos seres sintientes sean utilizados para presuntos rituales o prácticas que impliquen crueldad y sacrificio.

Además, recomiendan mantener a las mascotas dentro de casa y evitar que salgan sin supervisión para que no sean sustraídos por gente que busca sacrificarlos.

Las autoridades advirtieron que el maltrato y la crueldad animal pueden derivar en sanciones legales, por lo que exhortaron a denunciar cualquier agresión y proteger a los animales de compañía.

El Ayuntamiento de Puebla exhortó a la población a reportar cualquier conducta de maltrato animal que ponga en riesgo la vida de perros, gatos u otros seres sintientes a través del 9-1-1, o por las redes oficiales del Instituto de Bienestar Animall.

Con información de N+

MCS