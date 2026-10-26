Seguridad

Suspenden Adopciones de Perros y Gatos por Temporada de Día de Muertos en Puebla

Animalistas también pidieron reforzar la seguridad en el Panteón Municipal ante posibles casos de maltrato, envenenamiento y robos

Suspenden adopciones de gatos por Día de Muertos 2026 en Puebla.Suspenden adopciones de gatos por temporada de Día de Muertos 2026. Foto: Ayuntamiento Puebla

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Suspenden adopciones de mascotas por Día de Muertos; autoridades refuerzan seguridad para evitar maltrato y envenenamiento.

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