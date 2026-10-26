Feligreses Piden la Localización del Padre Clemente Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

Con velas y oraciones, feligreses de diferentes iglesias se congregaron en Palacio de Gobierno, en Culiacán, para clamar por el regreso del sacerdote, Clemente Morales Topete, quién se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 24 de octubre.

Rossy, una de las feligresas, narró los últimos momentos en los que se supo del paradero del padre Clemente. Señaló que el sacerdote se encontraba en una clínica cerca del sector Montebello y que, desde ahí, abordó su camioneta para dirigirse hacia la iglesia de La Campiña, donde iba a dar misa a las 5 de la tarde. Sin embargo, no llegó y ya no se supo más de él. Hasta el momento desconocen lo que ocurrió exactamente, ya que tampoco ha aparecido su camioneta.

“Nos extrañó, nos preocupó. Desde ese momento no hemos estado tranquilos, pero estamos confiando en que Dios y las autoridades nos den una buena respuesta. No ha aparecido su camioneta tampoco, no se sabe nada ni de él ni de la camioneta. Ojalá hubiera sido su camioneta y a él lo hubieran dejado, pero no sabemos qué fue lo que pasó”, Rossy, feligresa.

Respecto a las investigaciones, los miembros de la comunidad religiosa manifestaron que las autoridades han estado en constante comunicación. Indicaron que ya revisaron cámaras de videovigilancia, huellas digitales y el último trayecto conocido del padre, por lo que esperan que pronto aparezca sano y salvo.

En ese sentido, la gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que la Secretaría de Seguridad se mantiene en constante comunicación con el obispo ante cualquier avance que se presente en la investigación.

“Tenemos enlace con el obispo para todo esto. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está en constante comunicación con él directamente, a nuestro nombre”, dijo la gobernadora de Sinaloa.