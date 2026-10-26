Desaparecidos

Feligreses Piden la Localización del Padre Clemente Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

El sacerdote se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 24 de octubre

Feligreses Piden la Localización del Padre Clemente Frente al Palacio de Gobierno en CuliacánFeligreses Piden la Localización del Padre Clemente Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán. Foto: N+ Sinaloa

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Feligreses Piden la Localización del Padre Clemente Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán | N+