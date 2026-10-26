Trump Dará Recompensa de Un Millón de Dólares a Quien Denuncie Fraude Electoral en EUA

Donald Trump anunció que dará una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de supuesto fraude en elecciones. El anuncio incluye tanto a las elecciones intermedias de este 3 de noviembre como a comicios pasados.

“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de un millón de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!”, escribió el presidente en la red social Truth Social.

Trump afirma que fue víctima de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, aunque nunca ha mostrado pruebas de estas acusaciones. Este sábado el presidente volvió a lanzar estos señalamientos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Factor Trump en las Elecciones Intermedias: El Análisis de Javier Tello

Después de votar de forma anticipada en Florida, el presidente republicano declaró: “Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así. Fueron unas elecciones amañadas, pero gané por millones de votos”.

Este martes 3 de noviembre los estadounidenses renovarán en las urnas un tercio del Senado, así como los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías.

No obstante, múltiples sondeos indican que los demócratas tienen amplias posibilidades de retomar el control de la Cámara Baja. Una victoria demócrata pondría en jaque la capacidad de maniobra del gobierno republicano.