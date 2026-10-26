Internacional

Trump Dará Recompensa de Un Millón de Dólares a Quien Denuncie Fraude Electoral en EUA

El mandatario anunció que recompensará las denuncias por presunto fraude electoral en las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre

Donald Trump el 26 de octubreDonald Trump dará recompensa a quien denuncie algún presunto fraude electoral. Foto: Reuters

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