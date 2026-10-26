Internacional

Juez Pide Pasaporte a Flávio Bolsonaro por Riesgo de Fuga; Y Trump Acusa Elección "Amañada"

Luego del triunfo de Lula como presidente de Brasil, las reacciones siguen alrededor del mundo; hoy el presidente de EUA opinó sobre la elección

Flávio BolsonaroFlávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil. Foto: AP
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