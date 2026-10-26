Juez Pide Pasaporte a Flávio Bolsonaro por Riesgo de Fuga; Y Trump Acusa Elección "Amañada"

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien ayer perdió en las elecciones para la presidencia de Brasil, afirmó que un juez le ha pedido entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Señaló que recibió la orden judicial este lunes, a manos de agentes de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

En un video indicó que, dicha decisión fue del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre y quien también dirige dos investigaciones en las que está citado Flávio Bolsonaro.

"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", dijo.

Según el excandidato, el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro realizada el pasado 23 de octubre, en la que sugería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones.

"Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", cuestionó.

Aunque el candidato no aclaró en qué investigación se enmarca la decisión judicial en su contra.

El Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada "Dark Horse".

Además, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que Flávio figura como investigado en una segunda causa en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

En tanto, en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos publicó que la elección le parecía "otra elección amañada, francamente". Señaló que no tomó partido, pero afirmó que "fue una imagen terrible para el mundo". También indicó que él le "pareció muy mala".

Al ser cuestionado por los medios, sobre la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, le preguntaron si podría comentar algo al respecto, a lo que Trump respondió:

"Bueno, a mí me pareció terrible. Me pareció que daba muy mala imagen. No tomé partido, pero, francamente, me pareció otra elección amañada. No tomé partido, pero fue una imagen terrible para el mundo. Fueron otras elecciones...¿saben? las elecciones tienen que ser indiscutibles, y a mí me pareció muy mal. No tomé partido, no respaldé a nadie ni nada, pero vi las elecciones y me parecieron tan, tan corruptas, tan terribles".

Lula ganó en la segunda vuelta con más de 64 millones de votos contra poco menos de 60 millones de Flávio Bolsonaro, una diferencia de casi 4%, según la agencia AP. Asumirá el cargo el 5 de enero de 2027 para su cuarto mandato no consecutivo.

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