Del 'Chicharito' a Quiñones: Lista de Mexicanos que Han Sido Nominados al Balón de Oro

Aunque ningún futbolista mexicano ha llegado a la terna decisiva del Balón de Oro, sí hay varios que han entrado en la lista final o han figurado en la selección preliminar. Desde Memo Ochoa a Julián Quiñones, este es el historial de jugadores tricolores que han sido tomados en cuenta.

El guardameta Memo Ochoa tiene el honor de ser el primer mexicano que fue incluido en la lista final de candidatos. En el 2007 fue ubicado en el puesto 30. En esa época jugaba en el América y ya destacaba en la Selección Mexicana. De hecho, un año después fue invitado a jugar un partido amistoso con la Selección Resto del Mundo ante Irak. En ese encuentro, que se llevó a cabo en Milán, Italia, coincidió con figuras como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ronaldinho y Carles Puyol, entre muchos otros.

El defensa Rafael Márquez fue considerado en la lista preliminar del 2010, debido a su gran desempeño con el Barcelona y la Selección Mexicana. Lamentablemente, no fue considerado en la fase final pese a que ya había ganado dos trofeos de campeón de la Champions League con el equipo blaugrana.

Hay que mencionar que el ganador del Balón de Oro esa edición del 2010 fue su compañero de equipo Lionel Messi, quien superó a Xavi y Andrés Iniesta en la terna final. Los analistas de esa época, consideraron que el “Gasparín” Iniesta era quien debía ganarlo, luego de anotar el gol que hizo campeona a España en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Holanda.

Javier “Chicharito” Hernández también fue incluido en la lista preliminar del Balón de Oro 2011, pero el delantero Tricolor no pasó el corte final de 23 candidatos: En cambio, sí estuvieron estrellas como Neymar, Iker Casillas, Wayne Rooney, Luis Suárez y Cristano Ronaldo. entre otros. Nuevamente el premio lo ganó Lionel Messi.

En ese año, “El Chicharito” ya era figura de la Selección Mexicana y ganó el título de campeón de la Premier League con el Manchester United.

Andrés Guardado: En la edición del 2015 el “Principito” integró la lista preliminar pero no avanzó a la siguiente fase de 23 elegidos, entre los que estuvieron Robert Lewandoski, Manuel Neuer, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gareth Bale y James Rodríguez. El ganador fue Messi, por encima de Cristiano Ronaldo y Neymar.

Guardado llamó la atención por su buen nivel en la Selección Mexicana y en el PSV Eindhoven, equipo con el que fue campeón en la Eredivisie.

Giovani dos Santos también estuvo en la lista preliminar del Balón de Oro 2015, junto con Andrés Guardado. Para entonces jugaba con el Galaxy de Los Ángeles y básicamente fue considerado porque ese año ganó la Copa Oro de la Concacaf con la Selección Mexicana.

Julián Quiñones: Tuvieron que pasar más de 10 años para que un futbolista mexicano volviera a destacar en las listas del Balón de Oro. En la edición 2026, el delantero del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League si pasó el corte y entró a la selección final de 30 candidatos. El artillero de origen colombiano pero naturalizado mexicano quedó en el puesto 28.

Quiñones entró en la selecta lista gracias a su notable temporada en el futbol de Arabia Saudita, donde fue campeón goleador, y a su destacado papel en el Mundial 2026: Fue el máximo anotador de la Selección Mexicana, con 4 tantos.

Scarlett Camberos hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro. En esta edición del 2026, la jugadora del América y de la Selección Mexicana integró la lista final, en la que ocupó el sitio 21.

Con información de N+