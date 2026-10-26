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Del 'Chicharito' a Quiñones: Lista de Mexicanos que Han Sido Nominados al Balón de Oro

Tuvo que pasar más de una década para que un representante Tricolor fuera considerado para el prestigiado galardón. Estos son los detalles

Julián Quiñones llegó a la lista de 30 candidatos al Balón de Oro gracias a su desempeño con la Selección Mexicana.Julián Quiñones llegó a la lista de 30 candidatos al Balón de Oro gracias a su desempeño con la Selección Mexicana. Foto: Reuters

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