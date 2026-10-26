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¿A Qué Hora Es la Entrega del Balón de Oro 2026? Horario en México

La gala se celebrará este lunes en Londres y reunirá a las principales figuras del futbol internacional; Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Julián Quiñones están entre los candidatos al premio masculino

Balón de OroEste 26 de octubre se entregará el máximo galardón del futbol en Londres. Foto: Reuters | Archivo

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