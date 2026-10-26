¿A Qué Hora Es la Entrega del Balón de Oro 2026? Horario en México

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes en Londres, Inglaterra. El evento tendrá como sede el London Palladium Theatre y marcará la primera ocasión en que la capital británica alberga la entrega de este reconocimiento, creado en 1956 por la revista France Football.

Durante la ceremonia se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada en las categorías masculina y femenina, además de entregar distinciones a jóvenes talentos, porteros, entrenadores y equipos. En el Liveblog de N+ puedes seguir cada detalle del evento: Ceremonia del Balón de Oro 2026 En Vivo: ¿Quién Ganará el Premio al Mejor Jugador?.

La gala comenzará a las 20:00 horas GMT, en México es a las 14:00 horas, tiempo del centro del país. La edición de este año coincide con el 70 aniversario del galardón, considerado uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol internacional.

Entre los nombres que generan mayor expectativa para quedarse con el Balón de Oro 2026 figuran Lamine Yamal, del Barcelona; Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Harry Kane, delantero del Bayern München.

Yamal y Mbappé llegan a la gala después de enfrentarse el domingo 25 de octubre en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, un partido que reunió a dos de las figuras más destacadas del futbol europeo.

La lista de nominados incluye, además, al mexicano Julián Quiñones, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Vinícius Júnior, Ferran Torres y Lionel Messi, quien cuenta con ocho Balones de Oro y es el futbolista que más veces ha ganado este reconocimiento.

En la categoría femenina, una de las principales figuras es Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino en 2021 y 2022. La lista también incluye a la mexicana Scarlett Camberos, futbolista del Club América, junto con otras figuras del futbol internacional.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 será presentada por el exfutbolista francés Thierry Henry y la conductora deportiva Kate Scott, quien regresará después de participar en las ceremonias de 2014, 2015 y 2025.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026?

El ganador se determina mediante la votación de periodistas especializados. Para la categoría masculina participan representantes de las 100 naciones mejor ubicadas en la clasificación de la FIFA, mientras que para la femenina intervienen periodistas de las 50 primeras.

Los integrantes del jurado evalúan tres aspectos: el rendimiento individual de los futbolistas, los resultados colectivos y los títulos obtenidos, así como el juego limpio y la calidad deportiva.

Cada periodista selecciona y ordena a 10 candidatos de una lista de 30. Las posiciones reciben entre 15 y un punto, de acuerdo con el reglamento, y el futbolista que acumula la mayor puntuación obtiene el galardón.

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