Seguridad

Transportistas Mantienen Presencia por Paro Nacional en Caseta de Calera en Zacatecas

Los manifestantes esperan los resultados de las negociaciones nacionales para definir las próximas acciones

Transportistas en caseta de cobro Calera.Transportistas en caseta de cobro Calera. Foto: N+

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Transportistas se mantienen en la caseta de cobro de Calera, Zacatecas, sin bloquear la circulación, a la espera de indicaciones de sus líderes nacionales

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Transportistas en Zacatecas Esperan Case Calera por el Paro Nacional | N+