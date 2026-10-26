Transportistas Mantienen Presencia por Paro Nacional en Caseta de Calera en Zacatecas

Transportistas mantienen presencia en la caseta de cobro de Calera, en Zacatecas, como parte del paro de labores a nivel nacional. Hasta el momento, los manifestantes permanecen en el lugar sin bloquear la circulación vehicular.

Los trabajadores se encuentran a la espera de indicaciones de sus líderes sindicales nacionales, quienes les informarán si se instalará una mesa de negociación con las autoridades o cuáles fueron los resultados de las reuniones que se lleven a cabo.

De acuerdo con lo señalado, las próximas acciones del movimiento dependerán de los acuerdos que se alcancen a nivel nacional. Por ahora, los transportistas continuarán con su presencia en la caseta de Calera, sin afectar el paso de los automovilistas que circulen por esta vía.

Se recomienda mantenerse informados a través de fuentes oficiales y medios de comunicación confiables sobre el desarrollo del paro nacional y las posibles afectaciones en las distintas carreteras del país. Además, se aconseja salir con tiempo de casa y anticipar posibles retrasos o imprevistos durante sus traslados.