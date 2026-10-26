Seguridad

Cuautla, Epicentro de la Extorsión en México: Pobladores Sufren Amenazas y Quema de Negocios

La situación en la localidad también ha ocasionado desplazamientos forzados, de acuerdo con líderes empresariales

Elemento de seguridad resguarda escena de ataque en Morelos en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoElemento de seguridad resguarda escena de ataque en Morelos en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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