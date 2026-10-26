Cuautla, Epicentro de la Extorsión en México: Pobladores Sufren Amenazas y Quema de Negocios

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Morelos se registraron 575 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de este año, teniendo a Cuautla como epicentro de ese delito no solo del estado, sino de todo México.

La situación ha obligado al cierre de negocios en la localidad, pero también al desplazamiento de decenas de personas.

“300 personas originarias de Cuautla se fueron. Se fueron porque les quemaron el negocio, porque llegaron y los extorsionaron, porque amenazaron a la familia, porque a final de cuentas no pudieron pagar la extorsión y tuvieron que retirarse”, contó un líder empresarial de la zona de forma anónima.

En julio, después la detención del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, por presuntos nexos con el crimen organizado, el Gobierno federal y el de Morelos impulsaron el “Plan Cuautla” para frenar la ola de inseguridad en el municipio.

Según datos oficiales, Cuautla es el municipio con más extorsiones en todo el país por cada 100 mil habitantes. De enero a agosto de este año, se registraron 188 denuncias, superando las 171 del mismo periodo de 2025 y las 102 de 2024.

Además, el sector empresarial reportó que en este año al menos 300 negocios han cerrado por extorsión, por lo que cuestionaron la eficacia del “Plan Cuautla”.

“No han sido suficientes para parar esta ola de violencia, esta ola de extorsión y en este contexto pues obviamente la gente no puede trabajar”, manifestó el líder empresarial.

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El impacto de la inseguridad ha alcanzado a otros negocios, como la radio local, pues los comerciantes no quieren anunciarse para no llamar la atención.

“La publicidad obviamente es una herramienta de venta y eso no es sinónimo de que un negocio sea boyante, sino precisamente se anuncian porque quieren hacerlo funcionar, pero para los delincuentes consideran que si se anuncian es que hay dinero”, contó un habitante.

El 13 de octubre, cientos de estudiantes marcharon por las calles de Cuautla para exigir seguridad.

Ese mismo día por la tarde, al menos cinco combis de transporte público fueron incendiadas en diferentes puntos del municipio.

El 14 y 15 de octubre, varias escuelas suspendieron clases y no hubo transporte público.

“Sale a la escuela o sale a hacer alguna situación y vive uno con ese temor de: no le vaya a pasar algo, no lo vayan a asaltar, no lo vayan a desaparecer, con toda la situación que se está viviendo en el estado ya no puede uno estar tranquilo”, dijo otro habitante de la zona.

Mientras que una maestra de bachillerato recordó el asesinato de una joven extranjera y el asesinato de personas donde hay un cuartel.

“Ya no es una garantía que podamos vivir o siquiera pasar cerca de algún lugar donde en apariencia estemos siendo cuidados”, comentó.

El Gobierno federal anunció que habrá un replanteamiento de la estrategia de seguridad para Morelos, en particular para Cuautla.

“En las calles se puede ver la psicosis social como la compañera Anita lo comenta, que hay en todas calles por esta situación que está pasando, yo sí le pido a las autoridades estatales y federales que pongan más empeño en ese Plan Cuautla, que haya responsables”, expresó Ana Karen Lezama, regidora del municipio.

SPB