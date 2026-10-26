Paro Nacional de Transportistas en Nuevo León: Se Concentran en Allende y Escobedo

Transportistas comenzaron a reunirse en distintos puntos de Nuevo León para participar en el paro nacional del sector, con concentraciones en la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Allende, y en la Carretera a Laredo, en Escobedo.

En el sur del estado, varias unidades de transporte pesado llegaron a las inmediaciones de la cabecera municipal de Allende para sumarse a la protesta convocada por representantes nacionales del gremio.

Uno de los operadores que participó en la movilización señaló que la manifestación se llevaría a cabo de manera pacífica y ordenada, con los camiones estacionados a un costado de la vialidad, sin obstruir el tránsito ni los accesos a los negocios.

Los transportistas buscan visibilizar sus demandas, entre las que destaca el incremento de la seguridad en las carreteras del país, debido a los riesgos que enfrentan durante sus recorridos.

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Por otra parte, en la Carretera a Laredo, a la altura de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Escobedo, también comenzaron a concentrarse operadores de transporte de carga.

En ese punto se reportó la presencia de aproximadamente ocho o nueve conductores, quienes permanecían en una lateral en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los reportes desde ambas ubicaciones, las unidades se encontraban orilladas y, hasta el momento de la transmisión, no impedían la circulación vehicular.

La movilización forma parte de una convocatoria nacional del sector transportista, que busca llamar la atención sobre las condiciones de seguridad en las vías de comunicación y las necesidades de quienes trasladan mercancías por el país.

Las autoridades y los automovilistas se mantienen atentos al desarrollo de las concentraciones en las carreteras de Nuevo León.