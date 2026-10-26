Seguridad

Paro Nacional de Transportistas en Nuevo León: Se Concentran en Allende y Escobedo

Unidades de carga comenzaron a reunirse en dos tramos carreteros de Nuevo León para participar en la protesta nacional del gremio, que exige mayor seguridad

Se unen transportistas de Nuevo León a paro nacionalSe unen transportistas de Nuevo León a paro nacional. Foto: N+

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Transportistas en Nuevo León se unen al paro nacional en Allende y Escobedo. Exigen mayor seguridad en carreteras.

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