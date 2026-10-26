Seguridad

Liberan a 24 Patinadores Detenidos en San Pedro Tras Pagar Multa

Los deportistas permanecieron alrededor de 10 horas bajo arresto luego de ser sorprendidos durante una actividad grupal sin cumplir con el reglamento de movilidad municipal.

Quedan libres patinadores detenidosQuedan libres patinadores detenidos. Foto: Policía de San Pedro

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Tras cubrir una sanción económica de aproximadamente 20 mil pesos, los patinadores quedaron en libertad.

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