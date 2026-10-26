Liberan a 24 Patinadores Detenidos en San Pedro Tras Pagar Multa

Un total de 24 patinadores recuperaron su libertad en el municipio de San Pedro Garza García, luego de permanecer aproximadamente 10 horas detenidos y pagar una multa cercana a los 20 mil pesos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad municipal, el grupo estaba integrado por 17 hombres y siete mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia Cívica por faltas administrativas.

La detención ocurrió en el cruce de Bosques del Valle y la avenida Vasconcelos, luego de que presuntamente infringieran el artículo 114 del Reglamento de Movilidad del municipio.

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Los deportistas quedaron en libertad después de cumplir con el pago de la sanción económica correspondiente.

El caso puso sobre la mesa las disposiciones que deben cumplir quienes organizan recorridos grupales en la vía pública, ya sea en patines, bicicletas o motocicletas.

Durante el reporte se señaló que este tipo de actividades requiere solicitar un permiso con al menos 10 días de anticipación, de acuerdo con las disposiciones mencionadas por las autoridades municipales.

Además, se destacó la importancia de tomar precauciones durante estas rodadas, particularmente cuando se realizan por la noche o en zonas de circulación vehicular, donde los participantes pueden exponerse a situaciones de riesgo.

La detención de los deportistas quedó como antecedente para quienes realizan actividades similares en el municipio. Por ello, se recomienda consultar los requisitos correspondientes antes de organizar recorridos grupales.

Las autoridades municipales señalaron que la intervención se derivó de presuntas faltas administrativas relacionadas con el Reglamento de Movilidad.