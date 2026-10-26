Transportistas se Manifiestan Hoy en Carreteras de Guanajuato

Organizaciones transportistas realizan una manifestación en distintas carreteras de Guanajuato, la cual inició alrededor de las 8:40 de la mañana, en el bulevar Aeropuerto en León, con dirección al bulevar Delta hasta llegar a la carretera federal 45 , así como en el Eje Metropolitano.

También se llevarán a cabo manifestaciones de transportistas en la carretera 43 en Irapuato y en la autopista 45 de cuota.

El delegado de la Canacar en León, Leopoldo Chow Meza, indicó que hace unas semanas entre Apaseo y Celaya asesinaron a uno de sus compañeros, por lo que ya no simplemente se trata de asaltos.

El reclamo es por la falta de atención en las carreteras, así como el constante cambio de mandos que merman a falta de conocimiento de la situación de las carreteras de Guanajuato.

A nivel nacional se registran 15 operadores muertos, de los cuales al menos 4 fueron en Guanajuato. El mayor índice de hechos delictivos se concentran en la carretera federal 45 en el tramo de Villagrán a los Apaseos.

Datos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga de julio de 2025 a agosto del 2026 indican que hubo pérdidas por más de 7 mil millones de pesos y el robo de 9 mil 493 camiones.

Ante la situación se planea entregar un pliego petitorio a la federación donde piden mayor presencia de la autoridad en carreteras.

Además, se solicitará disminución al cobro de grúas y corralones, homologar bitácoras de horas de conducción así como otorgar estímulos fiscales por el uso de autopistas de cuota y el mantenimiento de la red de carreteras.