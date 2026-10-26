Seguridad

Transportistas se Manifiestan Hoy en Carreteras de Guanajuato

La inseguridad en las carreteras es la principal causa de la protesta de las organizaciones de transporte

Transportistas se Manifestarán Hoy en Carreteras de GuanajuatoTransportistas se Manifestarán Hoy en Carreteras de Guanajuato. Foto: N+

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Transportistas se manifiestan en Guanajuato por inseguridad en carreteras

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