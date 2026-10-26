Internacional

Ataque Alcanza Tren en el que Iba el Lokomotiv, Equipo donde Juega César Montes

Los hechos ocurrieron cerca de Voronezh, durante la noche

Houston, Texas, el defensa de México César Montes (3) ante Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 20256 de julio de 2025; Houston, Texas, EE. UU.; el defensa de México César Montes (3) ante Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 2025 en el NRG Stadium. Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images

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