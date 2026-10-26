Ataque Alcanza Tren en el que Iba el Lokomotiv, Equipo donde Juega César Montes

El equipo del FC Lokomotiv de Moscú, donde juega el mexicano César Montes, viajaba de regreso tras disputar un partido cuando el tren en el que se trasladaba fue alcanzado por restos de un dron cerca de Voronezh, durante la noche.

De acuerdo con los reportes, ningún jugador resultó herido y el personal médico del club habría brindado asistencia a pasajeros lesionados durante el incidente, sin que se confirme si el mexicano estaba presente o es parte de los heridos.

La escuadra rusa viajaba de regreso a la capital tras disputar un partido ante el Rostov del Don. El convoy quedó atrapado durante una ofensiva en la que las defensas aéreas interceptaron más de 70 artefactos no tripulados.

El impacto provocó daños severos en varios vagones civiles del tren, aunque la sección donde se encontraba el mexicano no sufrió afectaciones directas.

Además, se reportó que, ante los daños, el cuerpo médico del Lokomotiv brindó primeros auxilios y atención sanitaria a los pasajeros heridos en el impacto.

La escuadra rusa y el cuerpo técnico abandonaron el convoy y abordaron un autobús dispuesto por la directiva del club.

Ferrocarriles Rusos informó que un vagón resultó dañado en la estación de Somovo, e hirió a cinco personas.

Por su parte, el gobernador del óblast de Voronezh, Aleksandr Gusev, confirmó la muerte de dos pasajeros del sexo masculino y 17 personas más resultaron heridas.