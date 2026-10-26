Internacional

Victoria de Lula Frena Giro Regional a la Derecha y Niega a Trump Un Aliado Poderoso

En gran parte de América Latina, los votantes, hartos del crimen organizado y de la inseguridad económica, han recompensado a candidatos presidenciales que prometen restablecer el orden

LulaBrasil habría sido la incorporación más trascendental para Washington. Foto: AP.
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