Internacional

Reportan que Modelo de IA de Anthropic Accedió a Datos de Votantes de EUA

Claude tuvo información sobre recuentos de votos en el estado de Georgia, donde más de un millón de electores emitieron su sufragio de forma anticipada

IAFoto: Reuters.

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