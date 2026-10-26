Está Cerrado Circuito Interior: ¿A Qué Altura Hay Bloqueo y Cuál Es la Alternativa Vial?

Un bloqueo en Circuito Interior provoca afectaciones viales este lunes, a la altura del hospital La Raza, alcaldía Azcapotzalco, donde familiares de un niño de cinco años exigen que reciba atención médica.

Los manifestantes mantienen el corte a la circulación en los carriles centrales y laterales de Circuito Interior, con dirección al poniente.

La movilización comenzó la noche del domingo, luego de que los familiares de Leonardo, el menor de 5 años, señalaron que no había sido atendido desde el viernes. También denunciaron una presunta negligencia médica.

Alternativas viales por bloqueo cerca del hospital La Raza

Ante las afectaciones por el bloqueo, el C5 de la Ciudad de México recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:

El Eje 3 Norte es una opción para quienes circulan por Circuito Interior a la altura de la calle Seris, con dirección al poniente.

Avenida Insurgentes evitar la zona del bloqueo en Circuito Interior y Calzada Vallejo.

Las personas que transitan por esta zona deben considerar posibles retrasos y anticipar sus recorridos.

El cierre vial se localiza en las inmediaciones del Hospital La Raza, en el cruce de Circuito Interior y Calzada Vallejo.

A las 10:50 horas, continuaba el bloqueo en el Circuito Interior y Paseo de las Jacarandas, colonia La Raza, por lo que ya suman más de 13 horas del cierre.

Considera que hoy la circulación estará complicada en diferentes puntos; a las 6:50 horas se reportó el arribo de transportistas, quienes realizarán un paro nacional.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicó que, respecto a la situación del paciente y a la solicitud de sus familiares, no amerita traslado debido a que "no existen indicaciones clínicas que justifiquen su traslado a otro hospital, ya que recibe atención especializada y su evolución es satisfactoria".

FBPT