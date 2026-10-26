Movilidad

Está Cerrado Circuito Interior: ¿A Qué Altura Hay Bloqueo y Cuál Es la Alternativa Vial?

Familiares de un menor denuncian que no ha recibido atención médica desde hace más de dos días

La Raza, Azcapotzalco | Samuel Luna RuizBloqueo a la altura de La Raza afecta la circulación. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cierre en Circuito Interior CDMX Hoy 26 de Octubre: ¿A Qué Altura Hay Bloqueo y Cuál Es la Alternativa Vial? | N+