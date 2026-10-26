Temblor en México Hoy: Ubicación y Magnitud de Sismos este 26 de Octubre 2026

México registra sismos todos los días, principalmente en el sur del país y algunos pueden sentirse en la capital cuando tienen suficiente intensidad.

Cabe destacar que el territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Este lunes 26 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado estos temblores.

A las 3:01 horas, se registró sismo de magnitud 4.0 a 3 km al sureste de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a 54 km de profundidad.

A las 3:22 horas, sismo de magnitud 4.3 a 37 km al noreste de Zumpango del Río, Guerrero, a 50 km de profundidad.

A las 4:30 horas, sismo de magnitud 4.2 a 71 km al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, a 13 km de profundidad.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas.

Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Por qué tiembla en Chiapas y Guerrero?

Los sismos en Chiapas y Guerrero son recurrentes debido a que se ubican en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la del Caribe, de Cocos y de Norteamérica. El territorio guerrerense solo abarca estas últimas dos, pero Chiapas está en el punto de encuentro de las tres.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

La placa de Cocos se desplaza constantemente desde el oceáno Pacífico hacia el continente americano, mientras interacciona con la placa continental de Norteamérica, sobre la cual está la mayoría del territorio mexicano. En tanto, la placa del Caribe está en parte de la zona sur de Chiapas y colinda con la frontera de Guatemala.

El proceso que desencadena los sismos en la costa chiapaneca se denomina subducción. Eso ocurre cuando la placa de Cocos se mueve lentamente y se mete por debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.

ASJ