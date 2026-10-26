Sociedad

Temblor en México Hoy: Ubicación y Magnitud de Sismos este 26 de Octubre 2026

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

Sismos hoy 26 octubre 2026El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas. Foto: AP.

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Terremotos en México: Hoy se registraron sismos en Oaxaca y Guerrero. Conoce cómo la subducción de placas tectónicas provoca estos movimientos.

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