¿Cómo Está el Tráfico en la México-Querétaro? Informe de Accidentes Este Lunes

Con el fin de que puedas desplazarte sin contratiempos por la autopista México-Querétaro y llegues a tiempo a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en esta importante vía.

Tanto la Guardia Nacional (GN) como Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan un monitoreo constante sobre lo que ocurre en esta autopista.

Es a partir de estos informes oficiales que nosotros te reportamos los incidentes, accidentes, bloqueos y manifestaciones que hay en este trazo carretero que conecta al centro del país con la capital de la República Mexicana.

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este lunes, la Guardia Nacional y Capufe reportaron los siguientes incidentes, afectaciones, bloqueos o accidentes en esta autopista:

5:53 horas: Se registra la presencia de neblina en diversos puntos.

5:54 horas: Carga vehicular en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

6:35 horas: Se reporta carga vehicular sobre el kilómetro 56 en dirección a Querétaro a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.

7:55 horas: CAPUFE reporta la presencia de manifestantes en diversos puntos de autopistas de México. En la Plaza de Cobro Tepotzotlán sin cierre a la circulación.

9:00 horas: Se informa la reducción de carriles por trabajos de mantenimiento del kilómetro 158 al 148, dirección CDMX.

11:01 horas: Se retiran manifestantes de la Plaza de Cobro Tepotzotlán