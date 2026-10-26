Accidentes

¿Cómo Está el Tráfico en la México-Querétaro? Informe de Accidentes Este Lunes

Las autoridades reportaron afectaciones a lo largo de esta autopista que conecta al centro del país con la Ciudad de México

¿Cómo Está el Tráfico en la México-Querétaro? Informe de Accidentes Este LunesElementos de la Guardia Nacional en Apatzingán. Foto: @GN_MEXICO_

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Tráfico intenso en la México-Querétaro: neblina y bloqueos reportados este lunes.

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