Accidentes

Desprendimiento de Roca y Piedra Bloquea Paso en Camino de Pahuatlán, Puebla

Protección Civil confirmó que la inestabilidad del terreno representa un riesgo por lo que habilitaron una ruta provisional

El paso vehicular terminó bloqueado en su totalidad por el derrumbe.El paso vehicular terminó bloqueado en su totalidad por el derrumbe. Foto: Facebook Noticias Pahuatlán

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El camino a San Pablito y Xochimilco está bloqueado. Se habilita ruta provisional mientras se evalúa la reapertura.

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