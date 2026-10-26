Desprendimiento de Roca y Piedra Bloquea Paso en Camino de Pahuatlán, Puebla

Un desprendimiento de aproximadamente 160 mil metros cúbicos de roca y piedra mantiene restringido el tránsito vehicular hacia San Pablito y Xochimilco, en el municipio de Pahuatlán, tras el derrumbe registrado en el paraje La Virgencita.

El coordinador de Protección Civil, Bernabé López Santos, informó que la inestabilidad del terreno representa un riesgo.

Por ello, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y trabajadores municipales habilitan una ruta provisional en Ahuacatitla, con tuberías para conducir el agua.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El alcalde Eduardo Romero Romero reconoció el apoyo de habitantes, quienes participan en faenas para abrir el acceso. Las autoridades estiman concluir las labores en un plazo de tres a cuatro días, aunque la reapertura todavía está por confirmarse.

Mientras tanto, el gobierno municipal anunció que habrá un cierre temporal total este lunes 26 de octubre, en un horario de 13 a 15 horas, a la altura de la desviación a Ahila.

Lo anterior para terminar el colado del muro de contención de lo que será el nuevo puente para cruzar por la zona, por lo que se recomienda tomar precauciones a la población.

Con información de N+

JAPR