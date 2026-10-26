Paro Nacional de Transportistas: Movilizan Unidades en la Carretera Reynosa-Río Bravo

Unidades de transporte participan en una movilización sobre la carretera Reynosa-Río Bravo, en el marco del paro nacional de transportistas programada para este lunes.

Entre las principales exigencias de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se encuentran contar con carreteras en buenas condiciones, condiciones fiscales que permitan mantener sus operaciones, poner fin a las extorsiones y eliminar las trabas para trabajar.

También solicitan trámites ágiles, reglas claras y autoridades que cumplan con sus responsabilidades.

Durante la movilización, algunas unidades portan pancartas con mensajes como: “Diésel y peajes: costos que asfixian”, en referencia a los gastos que enfrenta el sector.

Por su parte, a las 9:46 la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó a tráves de su cuenta de X de la obstrucción de la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del fraccionamiento San Valentín.

Por otra parte, en el sur de Tamaulipas, transportistas de carga se concentraron en la 'Y griega' de Altamira, a la altura del estacionamiento de un super mercado en la zona, para participar en el paro nacional del sector.

Hasta el momento, se reporta la participación de al menos 120 unidades pesadas pertenecientes a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga CANACAR, cuyos operadores exigen mayor seguridad en las carreteras y mejores condiciones de las vías de comunicación. Señalaron que la inseguridad representa un riesgo para quienes se dedican al transporte de mercancías.



La movilización comenzó a las 9:00 de la mañana, luego de que los participantes se reunieran desde las 7:00 horas. Los camiones avanzan en caravana por la avenida de la Industria, el boulevard Julio R. Moctezuma y el boulevard de los Ríos, con destino a la ASIPONA Altamira.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Transportistas Protestan por Inseguridad en Carreteras de Tamaulipas

El desplazamiento podría generar retrasos en la circulación, principalmente en los accesos al recinto portuario y en los corredores industriales del municipio.

Al concluir la movilización, los transportistas ofrecerán una rueda de prensa para actualizar la cifra de unidades participantes y detallar sus principales demandas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que a las 11:00 horas de hoy se realizará una reunión con los transportistas, que será encabezada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco del paro nacional convocado para este 26 de octubre de 2026 por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria explicó que la principal causa del paro nacional de transportistas es la doble deducción del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el peaje, factor que afecta a un “sector muy pequeñito”.

Señaló que en la Ley de Ingresos se hizo una modificación luego de que la Secretaría de Hacienda consideró que era excesivo el beneficio que se tenía.

“Solamente afecta a un sector muy, muy pequeño. La mayoría del transporte de carga ha manifestado que no tiene ningún problema”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum Pardo destacó que “es bueno que la Secretaría de Hacienda explique cuál es la razón que están planteando estos transportistas”.

Apuntó que en 2012, se abrió a que la deducción de ISR no tuviera límite. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó a 300 millones de pesos y ahora a 250 millones de pesos.

“Eso solo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos. Una afectación pequeña”, subrayó la mandataria.

“Es importante que sepa la gente que la principal razón por la que se están movilizando es esta disminución de las deducciones de 300 millones a 250 millones de pesos”, recalcó.

La presidenta descartó algún impacto en la canasta básica y en la operación del transporte de carga de México por el ajuste fiscal y la movilización de hoy.

Añadió que los transportistas cuentan con otros apoyos como la deducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el ISR.