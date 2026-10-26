Movilidad

Paro Nacional de Transportistas: Movilizan Unidades en la Carretera Reynosa-Río Bravo

La movilización forma parte de las protestas del sector, que exige mejores condiciones carreteras

Movilizan Unidades en la Carretera Reynosa-Río BravoMovilizan Unidades en la Carretera Reynosa-Río Bravo. Foto: N+

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Transportistas en paro nacional exigen mejores carreteras y fin a extorsiones. Movilización en Reynosa-Río Bravo.

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