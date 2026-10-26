Movilidad

¿Por Qué se Manifiestan Transportistas Hoy? Autoridades Explican Motivo de Paro Nacional

La presidenta Sheinbaum reveló que existe una reducción en la deducción del impuesto sobre la renta (ISR) por el pago de peajes y a quién afecta

Paro de transportistas CDMXTransportistas se concentran por paro nacional en calz Vallejo industrial Vallejo. Foto: N+

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