¿Por Qué se Manifiestan Transportistas Hoy? Autoridades Explican Motivo de Paro Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que una de las principales razones de la movilización de transportistas de este lunes 26 de octubre es la reducción del límite de deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de peajes.

De acuerdo con la mandataria, esta modificación afecta principalmente a un grupo reducido de grandes empresas del sector, por lo que consideró que el impacto es limitado.

“Existe una doble deducción del pago del ISR por peaje. En 2002 se permitió que estas deducciones no tuvieran límite. Con la nueva disposición, el monto máximo pasó de 300 millones a 250 millones de pesos. Esto afecta únicamente a 170 empresas, que ahora podrán deducir hasta 250 millones de pesos, en lugar de los 300 millones anteriores. Se trata de una afectación pequeña”, indicó Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Señaló que esta disposición no afecta de la misma manera a quienes cuentan con un autobús o uno o dos camiones, sino que tiene mayor impacto en las compañías con grandes flotas y operaciones de transporte. Por ello, sostuvo que la inconformidad corresponde a un sector específico de la industria y no representa a la totalidad de los transportistas del país.

En materia de seguridad, Sheinbaum indicó que el Gobierno federal ha mantenido reuniones permanentes con representantes del sector, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, con el objetivo de atender sus preocupaciones y brindar apoyo en las carreteras. Aseguró que existe disposición de las autoridades para continuar el diálogo y buscar alternativas a las demandas planteadas.

“Se trata de un sector muy pequeño el que se ve afectado”, sostuvo sobre las exigencias de los transportistas que han denunciado asaltos en las carreteras del país.

Asimismo, informó que, aunque se ha dialogado con la mayoría de las asociaciones de transportistas, un grupo de integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) prevé movilizarse. No obstante, afirmó que se abrió un espacio para una nueva reunión a las 11:00 horas, con la intención de escuchar sus planteamientos y avanzar en las negociaciones.

Finalmente, la presidenta recordó que existen otros apoyos para el sector, entre ellos medidas relacionadas con la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Sheinbaum Pardo señaló que la medida de la reducción del límite de las deducciones afecta únicamente a grandes empresas de transporte, no al pequeño transportista, “no afecta a quienes tienen un autobús o uno o dos camiones. Además, existen otros apoyos para el sector, como la reducción del IEPS”.

TLS