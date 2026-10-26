Una Mujer Resultó Herida por Volcadura de su Automóvil en Periférico de Puebla

La volcadura de un vehículo particular se registró en el Periférico Ecológico, a unos metros de la carretera federal a Atlixco.

La unidad, tipo cinco puertas, circulaba a exceso de velocidad en los carriles con dirección a la Avenida 16 de Septiembre; pero una vez que pasó el distribuidor vial de la federal, la persona que iba al volante perdió el control y ocasionó la volcadura de la unidad, la cual dio varios giros.

Protección Civil y paramédicos atendieron a una persona con lesiones. Foto: N+

El vehículo quedó sobre su toldo y se arrastró varios metros hasta terminar en la zona de acotamiento.

Grupos de primera respuesta hicieron su arribo para brindar apoyo y realizar las acciones correspondientes.

Mientras los paramédicos valoraban a una mujer con lesiones, el personal de vialidad realizó el peritaje del accidente y el aseguramiento de la unidad que terminó destrozada.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR