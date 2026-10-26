Accidentes

Una Mujer Resultó Herida por Volcadura de su Automóvil en Periférico de Puebla

La unidad, tipo cinco puertas, circulaba a exceso de velocidad en los carriles con dirección a la Avenida 16 de Septiembre

Un vehículo a exceso de velocidad terminó sobre su toldo.Un vehículo a exceso de velocidad terminó sobre su toldo. Foto: N+

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Accidente en el Periférico de Puebla: vehículo a exceso de velocidad termina volcado a la altura del Bulevar Atlixco.

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