Accidentes

Chocan Tres Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez; Hay Lesionados

Paramédicos acudieron al lugar para atender a los empleados que presentaron golpes tras el accidente

Chocan Tres Unidades de Transporte de PersonalChocan Tres Unidades de Transporte de Personal. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres unidades de transporte chocan en Blvd. Juan Pablo II. Paramédicos atienden a empleados lesionados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+