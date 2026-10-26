Chocan Tres Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez; Hay Lesionados

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el Blvd. Juan Pablo II, casi en el cruce con la calle Costa Rica, en Ciudad Juárez, en el que se vieron involucradas tres unidades de transporte de personal que se dirigían a maquiladoras de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, dos de las unidades de transporte de personal chocaron por alcance y, posteriormente, una tercera se impactó contra ellas. El accidente dejó a varios empleados con golpes en distintas partes del cuerpo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de Rescate Municipal para brindar atención a los trabajadores lesionados. Sin embargo, algunos se negaron a ser trasladados en ambulancia a un hospital, ya que serían llevados por personal de las maquiladoras para recibir atención médica.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre lo ocurrido.