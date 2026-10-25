Inundaciones Dejan Daños en Viviendas de la Colonia Fronteriza en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Fronteriza resultaron afectados luego de que la corriente de agua provocada por el desbordamiento de la presa de la Montada inundara las calles, arrastrara vehículos en los que viajaban familias y causara severos daños en viviendas.

De acuerdo con los habitantes, el nivel del agua superó el metro de altura, ingresó a sus hogares y destruyó muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. La fuerza de la corriente también puso en riesgo a varias personas, algunas de las cuales tuvieron que aferrarse a postes para evitar ser arrastradas.

Los vecinos compararon lo ocurrido con el desbordamiento registrado en diciembre de 2025; sin embargo, señalaron que en esta ocasión las afectaciones fueron mayores, debido a la intensidad de la corriente y los daños que dejó a su paso.