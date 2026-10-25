Sociedad

Inundaciones Dejan Daños en Viviendas de la Colonia Fronteriza en Ciudad Juárez

La fuerza de la corriente provocó afectaciones en viviendas, muebles, electrodomésticos y vehículos

Desbordamiento en Ciudad Juárez deja daños severosDesbordamiento en Ciudad Juárez deja daños severos. Foto: N+

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Desbordamiento en Ciudad Juárez deja daños severos en la colonia Fronteriza. La corriente arrasó con muebles y electrodomésticos.

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