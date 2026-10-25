Seguridad

Detienen a Sujeto Tras Persecución en Cd. Juárez; Encuentran Cuerpo en la Cajuela

El hombre, de 29 años, fue detenido luego de ignorar la indicación de alto de los agentes municipales

Policía descubre un cuerpo en la cajuelaPolicía descubre un cuerpo en la cajuela. Foto: SSPM

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Un hombre de 29 años es detenido en Cd. Juárez tras una persecución; la policía descubre un cuerpo en la cajuela.

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