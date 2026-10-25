Detienen a Sujeto Tras Persecución en Cd. Juárez; Encuentran Cuerpo en la Cajuela

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a un hombre identificado como Edgar Osiel N., de 29 años, luego de una persecución en la colonia Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, donde localizaron a una persona sin vida en la cajuela del vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron durante la medianoche, cuando agentes municipales detectaron un automóvil compacto de color gris, sin matrículas de circulación, cuyo conductor presuntamente manejaba de manera imprudente sobre las calles Ribera del Lago y Rivera de Papaloapan.

Al indicarle que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso, por lo que los agentes iniciaron una persecución que concluyó en el cruce de las calles Rivera del Lago y Juárez-Porvenir, donde lograron interceptar el vehículo.

Durante la inspección del automóvil, los agentes abrieron la cajuela y localizaron a una persona sin vida, cubierta con una cobija de color rojo con beige. El cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia.

Ante el hallazgo, Edgar Osiel N. fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en el delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos.