Taxi con Daños de Accidente es Asegurado en el Libramiento de Tuxpan

Un taxi marcado con el número económico 1368, que presentaba huellas de un accidente fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal por su presunta participación en un choque con una camioneta que se encontraba estacionada.

Los hechos tuvieron lugar sobre el libramiento Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Carlos Salinas de Gortari, del municipio Tuxpan, durante la noche del pasado sábado.

Al arribo de las autoridades, la camioneta afectada ya se encontraba al interior de un domicilio, por lo que únicamente fue asegurado el vehículo de alquiler.

En el taxi viajaban el conductor, su esposa y su hijo de 6 años, quienes por fortuna, resultaron ilesos. En el lugar la circulación se vio afectada mientras duraron las maniobras para el retiro del vehículo obligando a los automovilistas a circular en sentido contrario.