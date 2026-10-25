Accidentes

Taxi con Daños de Accidente es Asegurado en el Libramiento de Tuxpan

El vehículo de alquiler quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras la unidad afectada ya estaba dentro de un domicilio

Taxi con daños es asegurado tras accidente en Tuxpan, VeracruzTaxi con daños es asegurado tras accidente en Tuxpan, Veracruz. Foto: N+

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Autoridades aseguran taxi 1368 en Tuxpan tras accidente con camioneta. La familia del conductor resultó ilesa

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