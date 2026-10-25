Accidentes

Volcadura en Tampico Deja un Joven sin Vida tras Impactar Vehículo de Transporte Público

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el incidente

Volcadura en Tampico Deja un Joven sin VidaVolcadura en Centro de Tampico Deja un Joven sin Vida. Foto: N+

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Un joven fallece al volcar su vehículo tras chocar con transporte público. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

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Joven Muere tras Chocar con Transporte Público | N+