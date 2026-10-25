Volcadura en Tampico Deja un Joven sin Vida tras Impactar Vehículo de Transporte Público

El conductor de una camioneta falleció tras sufrir una volcadura en el cruce de las calles Héroes del Cañonero Tampico y Aquiles Serdán en la zona centro de Tampico.

Paramédicos de Voluntarios Zona Sur atendieron a tres personas; un hombre ya no contaba con signos vitales y dos mujeres presentaron lesiones menores.

De acuerdo a información proporcionada por paramédicos, el occiso tenía 20 años de edad.

Elementos de Tránsito y Vialidad de Tampico arribaron al lugar para acordonar el área e iniciar con el levantamiento de datos de los involucrados.

Primeros informes indican que el finado se trasladaba a exceso de velocidad y no respetó el disco de alto, impactó un vehículo del transporte público y posteriormente volcó.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ordenaron el levantamiento del cuerpo mientras se realizan las diligencias correspondientes.