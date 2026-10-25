Accidentes

Choque entre Auto y Motocicleta Moviliza Cuerpos de Emergencias en Veracruz

El percance ocurrió cuando uno de los vehículos disminuyo la marcha para pasar un reductor de velocidad

Un auto y una moto chocaron en Tuxpan al cruzar un tope. Tres personas fueron atendidas por paramédicosUn auto y una moto chocaron en Tuxpan al cruzar un tope. Tres personas fueron atendidas por paramédicos. Foto: N+

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En Tuxpan, un auto y una moto colisionan al reducir velocidad en un tope. Afortunadamente, no hubo heridos graves y se llegó a un acuerdo entre los involucrados

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