Choque entre Auto y Motocicleta Moviliza Cuerpos de Emergencias en Veracruz

Un choque entre un automóvil compacto y una motocicleta sobre el kilómetro 7.5, de la carretera a la Barra Norte, de la colonia La Calzada en Tuxpan, provocó la movilización de paramédicos, por fortuna no fue necesario hospitalizar a persona alguna.

El accidente ocurrió cuando el conductor del automóvil no se percatara que la motocicleta había reducido la velocidad para cruzar un tope ubicado en la zona por la cual circulaban, en ese momento se dio el impacto.

Según los primeros reportes, en la motocicleta involucrada viajaban presuntamente tres personas, quienes fueron valoradas por paramédicos que acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios los lesionados.

Finalmente los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades.