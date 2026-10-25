Fuego Consume una Casa Abandonada y Moviliza a Bomberos en Veracruz

Una intensa movilización de elementos de emergencias y de seguridad, se registró tras el incendio en una residencia abandonada de la Colonia Petrolera, en Coatzacoalcos al sur de la entidad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Estado de México entre López Mateos y Sonora. Fueron los vecinos quienes se encargaron de dar aviso a los elementos de emergencias.

La casa se encuentra en abandono y es utilizada como refugio de personas en condición de calle. Los bomberos y la unidad de Protección Civil lograron controlar el incendio.

Según los primeros reportes derivado de esta hecho no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, solo daños materiales al interior del inmueble, durante la tarde del pasado sábado.