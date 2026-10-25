Accidentes

Fuego Consume una Casa Abandonada y Moviliza a Bomberos en Veracruz

El siniestro fue reportado por habitantes de la zona y quedó bajo control tras la intervención de las corporaciones de auxilio

Un incendio en una casa abandonada en la Colonia Petrolera de Coatzacoalcos movilizó a bomberos y Protección CivilUn incendio en una casa abandonada en la Colonia Petrolera de Coatzacoalcos movilizó a bomberos y Protección Civil. Foto: N+

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Bomberos controlan incendio en casa abandonada en Coatzacoalcos. Vecinos reportaron el siniestro

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