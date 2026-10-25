Huracán Vance se Degrada a Tormenta Tropical Rumbo a Costas del Pacífico Mexicano

El huracán Vance se degradó este domingo a tormenta tropical frente a la costa del suroeste de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su trayectoria se desvía hacia el oeste y se aleja del litoral, por lo que la amenaza de impactos en el país tiende a disminuir, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que precisó que persiste la incertidumbre sobre el rumbo y la intensidad del sistema.

En el Pacífico, el NHC también dio a conocer la formación de la tormenta tropical Olana, que se originó este domingo tras evolucionar de depresión tropical. El sistema, con vientos de unos 64 km/h, se localiza lejos de territorio mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Vance se Debilita, pero Mantiene Lluvias y Fuerte Oleaje en el Pacífico

A las 15:00 horas, tiempo del centro del país, el centro de Vance se ubicaba a 390 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, según Conagua. La dependencia reportó vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y un desplazamiento hacia el nornoroeste a 11 km/h. Vance se mantenía en la categoría 1 —la más baja de la escala Saffir-Simpson para huracanes— con vientos máximos sostenidos de 121 km/h.

La circulación del sistema generará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, el oeste y la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura. En las costas de Colima y Jalisco el oleaje será de 2 a 3 metros.

Conagua advirtió que las precipitaciones podrían originar deslaves, un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Por su parte, el NHC prevé periodos de lluvia intensa en el occidente de México durante gran parte de la semana. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslaves en Colima, Nayarit y Sinaloa, así como en la zona occidental de Michoacán, Jalisco y Durango, sobre todo en áreas de terreno empinado. El organismo indicó que en el suroeste del país se debe continuar el monitoreo de la evolución de Vance.

El pronóstico de lluvia del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos señala acumulados aislados de hasta 7 pulgadas (unos 178 milímetros).

Con información de N+.

CT