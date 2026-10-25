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Huracán Vance se Degrada a Tormenta Tropical Rumbo a Costas del Pacífico Mexicano

Prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; oleaje llegará a 5 metros

Huracán Vance se Degrada a Tormenta Tropical Rumbo a Costas del Pacífico MexicanoUna vista satelital muestra un ojo arremolinado en el centro del huracán Vance, antes de degradarse a tormenta tropical. Foto: Reuters / Archivo

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