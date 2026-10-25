‘En el Camino’, de David Pablos, Va al Oscar con una Historia Íntima y Violenta

El cine del norte de México tendrá presencia en la carrera por los Premios Oscar 2027 con En el Camino, película escrita y dirigida por David Pablos que fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional.

La producción buscará avanzar en el proceso de selección para conseguir una nominación en la edición 99 de los galardones.

Filmada en Ciudad Juárez, Chihuahua, la película retrata el mundo de los traileros y las carreteras del norte de México a través de la historia de Veneno y Muñeco, dos hombres que desarrollan una relación en un entorno marcado por la violencia y los códigos de masculinidad.

Para Pablos, originario de Tijuana, Baja California, llevar esta historia a la pantalla implicó prestar atención a los elementos que dan identidad a una región que, desde su perspectiva, no siempre ha sido representada con conocimiento y autenticidad en el cine mexicano.

David Pablos apuesta por una historia que pone en primer plano la intimidad entre dos hombres y cuestiona los códigos de masculinidad. Foto: N+

“Hay una manera de expresarse, hay una manera de vivir las ciudades, hay historias de vida que son propias del Norte y del contexto fronterizo, y todo eso se ve reflejado en muchísimos detalles, incluso en los rostros, en las personalidades de la gente”, relató en entrevista para N+ en la reciente presentación de ‘En El Camino’ en el Festival de Cine de Sonora.

La decisión de filmar en Ciudad Juárez respondió a la intención de retratar un entorno que el director reconoce como cercano, aunque no sea su ciudad de origen. Para Pablos, las similitudes entre las ciudades fronterizas y los códigos que comparten permiten construir una historia arraigada en el norte sin perder de vista las particularidades de sus habitantes.

Aunque la violencia atraviesa las experiencias de los personajes, Pablos explica que el mundo trailero le permitió abordar este tema desde una perspectiva distinta. Las condiciones de riesgo que enfrentan quienes recorren las carreteras mexicanas constituyen el contexto en el que se desarrolla la historia.

“A mí, el mundo trailero me parecía que era una manera muy distinta de abordar el tema de la violencia. La violencia está muy presente en la vida del trailero, es innegable, y no hay trailero con el que hables que no te diga que lo han asaltado, o que lo han secuestrado, o que han intentado secuestrarlo o asaltarlo, o que ha tenido que salir huyendo en situaciones bastante extremas. […] Me importaba mucho hablar sobre una situación de violencia normalizada en el país, es un tema que me importa, y creo que el contexto trailero era el vehículo perfecto para abordar la violencia, porque es abordarla desde una perspectiva que es distinta, pero al mismo tiempo habla de la normalización de la violencia”, comentó.

La cinta obtuvo los premios a Mejor Película en la sección Orizzonti y el Queer Lion en el Festival de Venecia de 2025. Foto: N+

La violencia, sin embargo, no desplaza el núcleo emocional de la película. La relación entre Veneno y Muñeco es el centro de una historia en la que la intimidad se construye dentro de un entorno que condiciona la manera en que los personajes viven y se relacionan.

“La violencia determina el contexto, determina a los personajes, determina sus historias de vida, determina también la manera en la que se relacionan entre ellos, pero el corazón de la película es la relación que ellos generan, la intimidad que ellos forjan”, añadió.

La selección como representante mexicana llega después de un recorrido internacional que comenzó en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025. Allí, En el Camino obtuvo el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion.

En 2026, la cinta también destacó en los Premios Ariel, donde recibió seis galardones, entre ellos Mejor Película. Estos reconocimientos anteceden su participación en la carrera por los Oscar, aunque la selección de la AMACC no garantiza todavía un lugar entre las nominadas.

Información de: Ricardo Amador