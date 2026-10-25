Cine

‘En el Camino’, de David Pablos, Va al Oscar con una Historia Íntima y Violenta

Filmada en Ciudad Juárez, la producción explora la violencia, las masculinidades y los vínculos humanos con un reparto local

David Pablos Lleva En el Camino a la Carrera por los Oscar 2027David Pablos Lleva En el Camino a la Carrera por los Oscar 2027. Foto: N+

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Con premios en Venecia y Ariel, 'En el Camino' de David Pablos busca representar a México en los Oscar 2027.

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