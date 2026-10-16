Cine

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, Invitados Especiales del Festival de Cine de Morelia 2026

Alejandro Ramírez, presidente del FICM, indicó que en esta edición habrá una excelente competencia de cortometraje, documental y largometraje

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Alejandro Ramírez Habla en Exclusiva para N+ del Festival Internacional de Cine de Morelia 2026

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El Festival de Cine de Morelia 2026 contará con la presencia de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Conoce más sobre las películas y eventos especiales de esta edición.

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