Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, Invitados Especiales del Festival de Cine de Morelia 2026

Alejandro Ramírez, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), dio algunos detalles de lo que será la 24ª edición del festival, que se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Alejandro Ramírez adelantó que los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, ganadores de la Medalla Filmoteca UNAM, serán los grandes invitados de esta nueva edición.

Explicó que Guillermo del Toro, originario de Guadalajara, Jalisco, va a presentar El laberinto del fauno, una versión restaurada y en tercera dimensión, por el vigésimo aniversario del estreno de la película, que también fue ganadora del premio Oscar. Además, el cineasta, guionista, productor y escritor va a presentar una MasterClass.

“Para que lo descubra la nueva generación de cinéfilos. Ayer, de hecho, abrió en todo el país, va a ser varias semanas en todo el país, en más de 500 cines”, indicó Alejandro Ramírez.

Cabe recordar que Del Toro obtuvo reconocimiento mundial por primera vez con la coproducción Cronos de 1993, una película México-estadounidense de terror sobrenatural que dirigió a partir de su propio guion, tras haber comenzado su carrera como maquillista de efectos especiales en películas mexicanas. La cinta se estrenó en el Festival de Cannes de 1993, donde ganó el Premio Mercedes-Benz, y posteriormente obtuvo más de veinte reconocimientos internacionales, incluyendo nueve Premios Ariel en México.

El cineasta se ha ganado el reconocimiento internacional con ocho premios Oscar por las películas La forma del agua, El laberinto del fauno, Pinocho y Frankenstein.

Otro de los grandes invitados es Alfonso Cuarón, que está como productor de la película inaugural, Campeón gabacho, dirigida por su hijo, Jonás Cuarón.

“Van a estar ambos presentes en la función inaugural esta noche y, además, Alfonso va a tener también un diálogo público y va a recibir la medalla de la Filmoteca (…) Bien especial (esta noche) y Jonás estuvo en Morelia con Desierto hace unos años. Ahora felices de tener esta película entrañable sobre un migrante mexicano en Nueva York, que se llama Campeón gabacho, que también va a tener su salida comercial en todo el país a partir del 29 de octubre", refirió Alejandro Ramírez.

Alfonso Cuarón es un director, guionista y productor ganador del Oscar. La película Roma le valió premios a Mejor Dirección y Mejor Fotografía, además del Oscar a Mejor película de habla no inglesa. Por Gravity, ganó los premios a Mejor Dirección y Mejor Montaje. La coescribió con su hijo Jonás Cuarón.

Su filmografía incluye Children of Men, Y tu mamá también, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Great Expectations y A Little Princess, entre otras.

El presidente del FICM indicó que en esta edición habrá una excelente competencia de cortometraje, documental y largometraje mexicano.

“Entre los 12 largometrajes que están en competencia, están la nueva película de Diego Luna, que nos visita como director, en quinta ocasión. Va a venir y va a presentar la película Ceniza en la Boca, que tuvo su premier global en el Festival de Cannes", señaló.

Además, estárán presentes Nicolás Pereda, Nathalia Acevedo, Rodrigo Plá, Fernando Tovar, entre otros. También habrá otros 12 documentales y 64 cortometrajes.

“Adicionalmente (tenemos) a James Gray, un gran cineasta que, también, va a recibir el premio a la Excelencia Artística de parte del festival y va a presentar su película Paper Tiger”.

Asimismo, estarán presentes Gael García, como director de Hombre al agua, y Diego Boneta con Killing Castro, dirigido por Eif Rivera, en la que interpreta a Fidel Castro.

“Es una fiesta (…) se llena toda la ciudad y realmente es un ambiente muy bonito porque tenemos funciones gratuitas al aire libre, todas las noches en la plaza, un campo al lado del de la catedral y tenemos clases y conferencias magistrales gratuitas. Tenemos diálogos de cineastas, tenemos un taller para cineastas, en conjunto con el festival. Entonces, bueno, realmente toda la ciudad vive el festival y lo hace suyo”, destacó Alejandro Ramírez.

Ramírez destacó que el Festival Internacional de Cine de Morelia es uno de los tres más reconocidos en Latinoamérica por la Academia Americana, como un filtro para los Oscar.

Con información de N+