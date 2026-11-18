Anne Hathaway ha sido madre ya de su tercer hijo, al que pasea por Nueva York, según publica el portal TMZ, que comparte varias fotografías de la actriz cargando a su bebé.

La actriz de 'El diablo viste de Prada', tiene otros dos hijos con su marido, el actor y productor de cine Adam Shulman.

Hathaway compartió con un video en su cuenta de Instagram el pasado 19 de julio, la noticia de su tercer embarazo.

Se desconoce la fecha en que dio a luz.

En octubre, ​​en el programa de televisión 'CBS Mornings', habló sobre su tercer embarazo:

"Estamos emocionados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar al máximo de esta etapa en la que todavía somos una familia de cuatro. Porque todo va a cambiar para nosotros, pero, sobre todo, va a cambiar para nuestros hijos. Estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral".

Durante la gira promocional de la película 'El diablo viste de Prada', Hathaway de 43 años mantuvo en secreto su embarazo.

Luego de anunciar la noticia oficialmente apareció en el programa 'Late Night with Seth Meyers' y comentó que su embarazo estaba siendo 'maravilloso' y que se quedó 'sorprendida' al enterarse de que estaba embarazada otra vez.

"Nos dejó muy sorprendidos que las cosas se dieran así; por eso, a este bebé lo llamamos nuestro 'gol de último segundo'", agregó entre risas.

Este año la actriz ha estrenado varias películas: 'Mother Mary', 'El diablo viste de Prada', 'La odisea', 'El final de Oak Street' y 'Verity'.

LECQ