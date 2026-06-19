Anne Hathaway Está Embarazada: Así Reveló que Espera Bebé

La actriz Anne Hathaway reveló que está embarazada; así dio la noticia a sus fans

La actriz Anne Hathaway durante la Met Gala 2026 en New York.La actriz Anne Hathaway durante la Met Gala 2026 en New York. Foto: Reuters | Archivo

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La actriz Anne Hathaway, conocida por su versatilidad en Hollywood, revela su embarazo en redes. Entérate de los detalles de esta feliz noticia.

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