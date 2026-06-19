Anne Hathaway Está Embarazada: Así Reveló que Espera Bebé

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a sus fans al anunciar que está embarazada. Te decimos cómo reveló la noticia hoy, 19 de junio de 2026, de que espera bebé.

Fue a través de redes sociales, que la protagonista de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ anunció su embarazo, en el video aparece vestida de blanco con los brazos cruzados, luego los baja y muestra su pancita de embarazo, con la canción de fondo Baby, I’m yours.

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Cabe recordar que se trata del tercer hijo de Hathaway, de 43 años, con su esposo Adam Shulman, de 45 años. El video ya cuenta con más de 1 millón de likes.

Anne Hathaway, estrella de Hollywood

La famosa actriz cuenta con una formación interpretativa muy completa, estudió formación actoral, canto y baile, su fama en Hollywood comenzó con la comedia familiar ‘The Princess Diaries’ (El diario de la princesa), dirigida por el inolvidable director de ‘Pretty woman’ (Mujer bonita), Garry Marshall, en 2001.

Esta historia, en la que una adolescente de San Francisco descubre que pertenece a la realeza, lanzó a la popularidad a la actriz. Sin embargo, Hathaway evitó encasillarse y consiguió enlazar proyectos con personajes muy diferentes, dotándola de una gran versatilidad.

Princesa, bruja, periodista, astronauta o villana, Anne Hathaway, lejos de encasillarse, se caracteriza por interpretar a los personajes más heterogéneos. Con una belleza alejada de los cánones de Hollywood, es adorada por la industria estadounidense.

Cabe destacar que este 2026, la actriz estrenará seis películas, lo que convierte a la intérprete en la primera en estrenar este número de títulos en un mismo año.

Con información de N+ y EFE.