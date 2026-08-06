Asesinato de César Gastelum: Así Fue la Última Publicación del Creador de Contenido

El influencer sinaloense César Gastélum, conocido en redes como "Cesarín" y bajo el alias "compasexor" en sus transmisiones de Kick, fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Tras confirmarse su muerte, miles de sus seguidores volvieron a la última publicación que compartió en sus redes sociales para despedirse de él.

¿Cuál fue la última publicación de César Gastélum?

El último contenido que César Gastélum compartió en Instagram y TikTok fue un video junto a la creadora de contenido conocida como "La Beba", publicado el sábado 1 de agosto, tres días antes del ataque que le costó la vida.

En el clip, de apenas 15 segundos, ambos aparecen conviviendo en un restaurante, bailando mientras suena de fondo el tema "La Cita Fresita 2.0", de Grupo Aztteca, Luis R Conriquez y Óscar Maydon. La publicación llevaba la leyenda "La verdadera cita fresica @la_bebaa_" y, hasta el momento, acumula más de 40 mil reproducciones y alrededor de 14,200 "me gusta".

Tras conocerse la noticia de su muerte, la publicación se llenó de comentarios de despedida, mensajes de tristeza y condolencias para la familia y amigos del creador de contenido.

La reacción de "La Beba"

La influencer conocida como "La Beba", quien aparece junto a Gastélum en ese último video, se enteró de la noticia mientras realizaba una transmisión en vivo, cuando sus propios seguidores comenzaron a informarle lo ocurrido. La creadora de contenido recordó que ambos tenían planes de reencontrarse al día siguiente del asesinato, ya que él había prometido llevarle una serenata en su próxima cita.

¿Qué pasó con César Gastélum?

César Gastélum fue atacado la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo junto a dos acompañantes, en la vialidad del Desarrollo Urbano Tres Ríos, afuera de un restaurante de comida rápida. Los tres vestían prendas de color naranja y portaban mochilas similares a las que usan los repartidores de aplicaciones.

Según los videos que circularon del ataque, dos hombres a bordo de una motocicleta, cuyos rostros no se distinguen por los cascos que portaban, se acercaron y uno de ellos disparó a quemarropa contra el influencer antes de huir. El momento quedó registrado en la transmisión en vivo que el propio Gastélum realizaba para sus seguidores, lo que provocó que el video se viralizara rápidamente en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni se han reportado detenidos. El Gabinete de Seguridad federal informó que colabora con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en las investigaciones, y trascendió que una de las líneas que se analiza tiene que ver con publicaciones previas del creador de contenido en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina del 5 de agosto que el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.

Con este homicidio, ya suman al menos 10 los creadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años.