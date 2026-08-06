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Asesinato de César Gastelum: Así Fue la Última Publicación del Creador de Contenido

Así fue la última publicación de César Gastélum, el influencer asesinado en Culiacán, junto a "La Beba" días antes del ataque que le costó la vida.

cesar-gastelum-ultima-publicacion-antes-de-morir-culiacanFoto: Instagram César Gastélum

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El influencer César Gastélum muere en un ataque mientras transmitía en vivo. Su última publicación junto a 'La Beba' se viraliza. ¿Qué se sabe del caso?

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