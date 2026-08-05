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Polémica entre Galita Ari y Roro: Influencer Ecuatoriana Acusa a Española de Copiar su Contenido

La influencer ecuatoriana asegura que RoRo replicó su estilo desde 2018. La española lo niega y dice haberse inspirado en otra creadora.

galita-ari-acusa-roro-copiar-contenidoFoto: Instagram Roro / Galita Ari

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La ecuatoriana Galita Ari denuncia que RoRo replicó su contenido y estilo. La española niega conocerla. ¿Inspiración o copia? Entérate de los detalles de este conflicto viral.

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