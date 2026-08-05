Polémica entre Galita Ari y Roro: Influencer Ecuatoriana Acusa a Española de Copiar su Contenido

La creadora de contenido ecuatoriana Galita Ari (Gala Ariel) acusó públicamente a la influencer española RoRo Bueno de haber copiado su formato de contenido y su forma de hablar. El conflicto llegó apenas días después de que RoRo protagonizara su pelea contra Samy Rivers en la sexta edición de La Velada del Año, y el video de denuncia de Galita Ari ya acumula más de 10 millones de reproducciones.

¿Quién es Galita Ari?

Galita Ari es ingeniera en producción audiovisual, construyó su comunidad digital desde 2018 con contenido de humor, cocina y, posteriormente, belleza, enfocado en audiencia femenina latinoamericana. Hoy suma más de 600 mil seguidores en TikTok y cerca de 359 mil en Instagram.