Polémica entre Galita Ari y Roro: Influencer Ecuatoriana Acusa a Española de Copiar su Contenido

La creadora de contenido ecuatoriana Galita Ari (Gala Ariel) acusó públicamente a la influencer española RoRo Bueno de haber copiado su formato de contenido y su forma de hablar. El conflicto llegó apenas días después de que RoRo protagonizara su pelea contra Samy Rivers en la sexta edición de La Velada del Año, y el video de denuncia de Galita Ari ya acumula más de 10 millones de reproducciones.
¿Quién es Galita Ari?
Galita Ari es ingeniera en producción audiovisual, construyó su comunidad digital desde 2018 con contenido de humor, cocina y, posteriormente, belleza, enfocado en audiencia femenina latinoamericana. Hoy suma más de 600 mil seguidores en TikTok y cerca de 359 mil en Instagram.
La acusación: un formato "robado"
Según relató en un video, el formato que llevó a la fama a RoRo, narración pausada, lentes, edición minimalista y videos donde cocina para sus seres queridos, ya era parte de su contenido años antes de que la española ganara notoriedad.
Como prueba, exhibió archivos recuperados, entre ellos un video fechado el 17 de enero de 2022 en el que prepara pasta para su hermano. "No era un personaje, no era una estrategia, no era una fórmula. Simplemente era yo", afirmó la ecuatoriana al recordar sus inicios.
La conexión con Pablo y el presunto acoso
Galita Ari sostiene que el conflicto se originó tras conocer por Tinder a Pablo, actual pareja de RoRo. Según su versión, después de ese contacto comenzó a recibir visitas frecuentes a sus historias de Instagram desde cuentas vinculadas a la española, así como comentarios ofensivos, entre ellos uno con insultos xenófobos. La influencer aclaró que no puede confirmar con certeza quién escribió esos mensajes.
La pérdida de su cuenta
Otro punto central de su denuncia es la suspensión, en junio de 2024, de su cuenta principal de TikTok tras un reporte por presunta suplantación de identidad, justo cuando RoRo comenzaba a despuntar en popularidad. Esa baja, dice, hizo desaparecer buena parte del material que consideraba clave para respaldar su versión, lo que la llevó después a modificar su imagen, delantal y gorra roja incluidos, para diferenciarse.
La respuesta de RoRo: "Es completamente mentira"
RoRo no se ha pronunciado directamente, pero su versión llegó a través del periodista de espectáculos Javi Hoyos, quien aseguró haber hablado con ella. Según su relato, la española niega conocer a Galita Ari o haber visto su contenido, y afirma que su propia inspiración fue la creadora Lara Smith.