Se Desata Persecución tras Robo de Camioneta en Puebla; Hay Tres Jóvenes Detenidos

Una camioneta fue reportada como robada en el municipio de Huejotzingo, más tarde fue localizada en la junta auxiliar de Sanctorum, por lo que policías municipales de Cuautlancingo la aseguraron y detuvieron a tres personas tras una persecución.

La tarde de este 4 de agosto, elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo ubicaron una camioneta con reporte de robo gracias a información proporcionada por la a coordinación entre el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5).

Se desata persecución tras robo de camioneta en Huejotzingo

De inmediato se movilizaron al punto y comenzó una persecución que culminó en la calle Río Lerma, entre Antiguo Camino a San Lorenzo y la lateral de la autopista México–Puebla.

Los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptaron a los ocupantes y lograron detenernos, evitando que se lograran dar a la fuga.

Capturan a mujer y dos menores tras robo de camioneta en Puebla

En el lugar fueron capturados: Lizet Guadalupe “N”, de 22 años de edad, originaria de Puebla, así como los menores de edad M. D. R. de 17 años, originario del estado de Morelos, y S. P. G. de 16 años, originario de la entidad poblana.

De acuerdo a las autoridades, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras que los adolescentes fueron presentados ante el Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, instancia que determinará su situación jurídica al ser menores de edad.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo permitió la recuperación del vehículo con reporte de robo vigente, el cual será entregado a sus respectivos dueños una vez que culminen los procesos legales.

La demencia agradeció el trabajo coordinado de las y los policías municipales quienes actuaron de manera oportuna y eficaz para combatir el robo de vehículos en la entidad en estrecha comunicación con el C5.

Estas acciones se mantienen activas para recuperar vehículos con reporte de robo y fortalecer la seguridad de las familias del municipio.

Con información de N+

MCS