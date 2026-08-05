Seguridad

Se Desata Persecución tras Robo de Camioneta en Puebla; Hay Tres Jóvenes Detenidos

Un vehículo robado en Huejotzino, fue localizado en la junta auxiliar de Sanctorum por lo que se desató una persecución.

Mujer y dos menores detenidos tras robo de camioneta en Puebla.Mujer detenida tras robo de camioneta en Puebla. Foto: SSC Cuautlancingo

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Tres detenidos tras una persecución en Puebla por el robo de una camioneta. La policía de Cuautlancingo recuperó el vehículo gracias a la coordinación con C5.

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