Caen Cajas de Cerveza de Camión Repartidor en el Canal Teófilo Borunda en Chihuahua

Alrededor de 30 cajas de cerveza cayeron de un camión repartidor la mañana de este miércoles sobre el estacionamiento de un establecimiento ubicado en el canal Teófilo Borunda, a la altura de la avenida Mirador, en la ciudad de Chihuahua.

La carga de la unidad de reparto terminó esparcida sobre el pavimento, dejando botellas rotas y cerveza derramada en el área.

Tras el incidente, trabajadores iniciaron con la limpieza para retirar las cajas, las botellas quebradas y el líquido derramado, para evitar riesgos a quienes transitaban por el lugar.

No hubo lesionados ni actos de rapiña

En el lugar, elementos de la Policía Vial brindaron apoyo para evitar que los fragmentos de vidrio alcanzarán los carriles de circulación. Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros.

Asimismo, durante las maniobras no se registraron actos de rapiña, por lo que los trabajadores lograron retirar la mercancía y limpiar el área sin mayores contratiempos.