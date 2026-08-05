Accidentes

Caen Cajas de Cerveza de Camión Repartidor en el Canal Teófilo Borunda en Chihuahua

Un camión perdió parte de su carga sobre el Teófilo Borunda en Chihuahua. Trabajadores y agentes viales limpiaron el área para evitar accidentes.

Tras el hecho, trabajadores comenzaron a limpiar.Tras el hecho, trabajadores comenzaron a limpiar. Foto: Facebook @EmergenciasRegionalesRegiónCentroSur

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30 cajas de cerveza se esparcieron en el suelo, sobre el canal Teófilo Borunda en Chihuahua. Afortunadamente, no hubo heridos ni rapiña.

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