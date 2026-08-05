Muere Operador de Camión en Accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba

El operador de un camión tipo rabón murió la mañana de este miércoles tras salir del camino cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Orizaba en el tramo de Esperanza–Ciudad Mendoza a la altura de Cumbres de Maltrata.

El aparatoso accidente involucró a almenas dos unidades pesadas, por lo que la vialidad tuvo que ser cerrada parcialmente a la altura del kilómetro 228, antes del primer túnel, con dirección hacia Veracruz.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, solo pudieron confirmar que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron con las diligencias correspondientes.

Cierre parcial en la autopista Puebla-Orizaba por choque entre unidades pesadas

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación mientras personal de emergencia y autoridades realizaron labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Automovilistas quienes transitaron por la zona tuvieron que extremar precauciones ya que el tráfico era lento para prevenir otro incidente. Cabe destacar que se llevaron varias horas para poder retirar las unidades siniestradas.

#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial, cerca del Km 229+900, de la carretera Puebla-Córdoba (directo), a inmediaciones del Mpio de Maltrata, con dirección a Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tvm4v09pti — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026

Hasta el momento el cuerpo de emergencias no ha dado mayores detalles de lesionados ni las causas por las que pudo ocurrir este choque que dejó cuantiosas perdidas materiales y a una persona sin vida.

Se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad y utilizar los cinturones de seguridad, estas acciones pueden salvar vidas.

Volcadura de tráiler en la carretera San Salvador-Serdán

Por otro lado, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba material de construcción sobre la carretera San Salvador-Serdán, a la altura de la localidad Cañada Morelos.

Derivado a este accidente la vialidad tuvo que se cerrada parcialmente cerca del km. 215+000 mientras e llevan acciones de mitigación de riesgos y el retiro de la unidad. Cabe destacar que hasta el momento no se ha reportado rapiña por los bloques dispersados.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 215+000 de la carretera San Salvador-Serdán, a la altura de la localidad Cañada Morelos. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YlCxuxeuGB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 5, 2026

Se recomienda anticipar tiempos de traslados ya que la circulación se reporta con afectaciones, si es posible, se exhorta a los conductores a tomar vías alternas.

Con información de N+

MCS