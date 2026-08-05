Accidentes

Muere Operador de Camión en Accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba

Se registra fuerte choque en la autopista Puebla-Orizaba en el tramo de Esperanza–Ciudad Mendoza a la altura de Cumbres de Maltrata.

Choque deja un muerto en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata.Accidente en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata. Foto: X @alvarez_armando

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Choque fatal en Puebla-Orizaba: operador de camión muere tras accidente en Cumbres de Maltrata. Autoridades trabajan en el lugar.

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