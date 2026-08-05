Seguridad

FGR Detiene a Tres Hombres por Excavar en la Zona Arqueológica de Los Teteles de Puebla

Tres hombres fueron detenidos en flagrancia mientras presuntamente realizaban excavaciones clandestinas en la Zona Arqueológica de Acatzingo.

Detenidos por excavaciones clandestinas en zona arqueológica de Acatzingo.Detenidos por excavaciones clandestinas en zona arqueológica. Foto: Ayuntamiento Acatzingo

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Tres hombres excavaban ilegalmente en Zona Arqueológica de Los Teteles, Puebla. La FGR y el INAH trabajan para proteger este patrimonio.

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