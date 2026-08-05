FGR Detiene a Tres Hombres por Excavar en la Zona Arqueológica de Los Teteles de Puebla

Tres hombres fueron detenidos en flagrancia mientras presuntamente realizaban excavaciones clandestinas en la Zona Arqueológica de Los Teteles, en el municipio de Acatzingo en Puebla; La Fiscalía de la Repúlica tuvo conocimiento del caso.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Acatzingo, la intervención de elementos de la policía municipal derivó de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas excavando en el sitio con herramientas especializadas.

Fiscalía General de la República detiene a tres hombres por daño a la Zona Arqueológica de Los Teteles

Luego del aseguramiento, las autoridades municipales dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGE) instancia que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica, al ser este un delito federal.

Hasta el momento no han dado más detalles sobre la identidad de los tres detenidos, si embargo se sabe que tendrían menos de 35 años por su apariencia. Además, una camioneta en la que viajaban, también fue asegurada.

Ayuntamiento de Acatzingo se pronuncia ante hechos ocurridos en la Zona Arqueológica de Los Teteles

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio arqueológico y destacó que preservar estos sitios representa salvaguardar la memoria, la historia y la identidad del municipio.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo el legado histórico.

La zona arqueológica de Los Teteles es un asentamiento prehispánico con grandes montículos de tierra y restos cerámicos que ha marcado en la historia de Puebla; Estos muestran estructuras ceremoniales o de uso habitacional y funerario.

Se ubica en al norte de Acatzingo, entre los barrios de Tetela y San Sebastián Teteles; Actualmente el gobierno estatal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajan en su rescate y registro oficial para impulsarlo como un destino cultural y turístico de gran relevancia.

Con información de N+

MCS